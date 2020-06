Lanzan campaña para prevenir accidentes en Gómez Palacio

Con la finalidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes, el sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), inició la campaña "No los dejes solos".

El DIF dio a conocer una serie de recomendaciones para prevenir situaciones fatales en las familias gomezpalatinas. La directora general del organismo, Betzabé Martínez Arango, expresó su preocupación ante los accidentes que pasan en los hogares, sobre todo porque derivado de la contingencia de salud por el COVID-19, los menores se han quedado resguardados en su domicilio.

Es lamentable, dijo, que no todos los menores cuentan con la debida vigilancia por parte de un adulto, por distintos motivos.

"Lo que queremos es concientizar a los padres de familia para que la vigilancia de los niños se vuelva parte de la rutina del día, son lamentables los sucesos que ocurren estando en casa, que se supone es el lugar más seguro, por eso extendemos la invitación a que se unan a nuestra campañas. Juntos podemos alejar del riesgo a los más pequeños", manifestó la directora del DIF.

Para dicha campaña se utilizan las diferentes redes sociales de DIF tales como Facebook e Instagram, donde se le sugiere a los adultos en el hogar revisar las áreas más comunes de riesgo como la cocina, el baño, las habitaciones, así como el patio exterior e interior.

Por lo anterior, se recomienda mantener los espacios despejados, no dejar velas encendidas, no permitir el acceso a los niños a la cocina, mantener fuera de su alcance productos químicos de limpieza así como objetos punzocortantes, no dejar cubetas de agua ya que podrían provocar ahogamiento en menores de dos años.

Campaña

