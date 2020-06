Músicos en Matamoros piden que se les permita trabajar

Músicos y sus representantes solicitan al Gobierno del Estado y a los municipios que les permitan trabajar debido a que la situación económica para ellos y sus familias ya es insostenible a causa de la suspensión de sus actividades por el COVID-19.

Este viernes una comisión de trabajadores del entretenimiento musical hicieron un posicionamiento ante la opinión pública puesto que aseguran que los gobiernos han sido permisivos con otros sectores como con los tianguis o los fayuqueros así como con los grandes centros comerciales o plazas comerciales pero no con ellos.

Ramón Luévanos, representante de Furia Rebelde y de Audios Laguna dijo que muchos de los grupos que tocan en las fiestas en La Laguna son de Matamoros pero que esta situación afecta a todo el gremio. Actualmente, dijo, hay solo de Matamoros alrededor de 200 músicos en 24 agrupaciones aproximadamente.

"A veces por ganarse unos 500 pesos nos han llevado a la gente detenida y luego pagan multas de 1700 pesos para salir cuando lo único que queremos es trabajar para llevar el ingreso a la familia, creemos que se puede hacer manteniendo un control de la cantidad de personas que hay en los salones, haya maneras y estaría más controlado que en otros lugares", dijo Luévanos, quien también dice que se encuentran en esta situación 42 familias que viven de renta de audios para fiestas.

"No es nada más los músicos es la economía en La Laguna", dijo.

Cristóbal de Santiago del Grupo Renegado dijo que son 32 familias las que dependen de este grupo y solo piden que los dejen trabajar aunque sea con supervisión:"Queremos trabajar derecho, es más fácil controlar una fiesta, no queremos despensas, se agradecen mucho pero nosotros queremos trabajar en lo que sabemos hacer".

María Zavala Cervantes coordinadora del 7 Distrito Electoral del PRC dijo que es indispensable que los músicos puedan llevar el sustento a sus casas y que los gobiernos ya tomen una decisión al respecto para que no dependan de las dádivas en los cruceros.

"Muchos de ellos son microempresas que también pagan sus impuestos y servicios. Las familias ya no aguantan mucho. Queremos una respuesta y pensamos hacer la petición al Congreso para que les den certeza de cuándo van a iniciar", dijo.

Para los conjuntos norteños la situación no ha sido nada fácil: "Nosotros ya somos gente de mayor edad, ya no somos jóvenes, ya no nos contratan en otra cosa, no nos abandonen, queremos trabajar honestamente, nosotros estamos al día", dijo Don Teo Ramírez, de Los Alacranes del Norte.

Todos aseguran que han sido perseguidos por elementos de Seguridad Pública o de la Policía Estatal así como por Protección Civil.