Sandra es fiel al regional mexicano

La actriz y cantante mexicana Sandra Echeverría se confiesa ansiosa ante la oportunidad de ser parte de un festival virtual dedicado al pop y al rock en el que, además de ser la presentadora, podrá mostrar el género al que siempre le será fiel: el regional mexicano.

"Es el primer concierto virtual que se hace y para cerrar el festival me invitaron como locutora el 6 de junio. Es un festival de rock y pop, mi música es regional mexicano y aun así la quisieron meter y me siento muy agradecida", explicó.

Mariachi y música conocida para los mexicanos es lo que se puede esperar del concierto de la actriz de El clon (2010) el próximo 6 de junio en el festival Citibanamex Conecta, que también contará con la participación de artistas como Ana Torroja, Moenia, Los Rumberos y Félix y Gil.

"Voy a cantar canciones que metí a mi disco pasado: 'covers' de Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, son temas que todos se saben. Aparte hacer un concierto virtual con mariachi no se ha visto y a mí me emociona mucho, cada uno de mis músicos estará conectado desde su casa", explica.

En esta ocasión se espera que el festival cuente con al menos el mismo número de personas que se conectaron en su primera emisión el pasado fin de semana, que ascienden a más 20.000, según señaló la cantante.

UN LUGAR EN LA MÚSICA

Echeverría comenzó su trayectoria musical en el 2011 con un disco de baladas. Con el tiempo hizo algunos sencillos para las producciones de televisión en las que trabajaba y fue hasta el 2019 que afianzó su pasión por la música con Instinto.

El disco es exclusivamente de música regional mexicana, género con el que creció y en el que mejor se identifica, pues asegura que su afición al canto se debe a dicho tipo de música.

"La verdad es que lo mío es lo mexicano, yo empecé cantando ranchero cuando tenía nueve años así es que seguiré siendo fiel a mi género", dijo convencida.

Actualmente, Echeverría se muestra emocionada y feliz, pues asegura que ha podido trabajar con grandes compositores para el nuevo disco que prepara.

"He trabajado con compositores increíbles que me han apoyado como Mario Domm (Camila), Leonel García, Pepe de Río Roma o Ángela Dávalos y estoy muy agradecida con todos ellos porque creen en mí y en mi voz. Ya tenemos muchas canciones de repertorio, solo falta elegir", adelantó.

Sin embargo, confirmó que aún no existe una posible colaboración con su esposo, Leonardo de Lozanne (vocalista de Fobia), pues mencionó bromeando que "no se deja".

"No, la verdad es que él canta rock, yo en algún momento lo he invitado a que cante ranchero y me dice que cómo quiero eso que es como si él me invitara a mi a cantar una polka. El estilo ranchero es un estilo que tienes que crecer con él, no esta tan fácil, estaría más fácil que él me invite a cantar rock y sería un sueño", reveló.

Un año atrás Sandra se encontraba feliz de presentar la telenovela La Bandida, en la que interpreta a la soldadera (mujer perteneciente a las tropas de Francisco Villa durante la Revolución mexicana iniciada en 1910) y cantante mexicana Graciela Olmos.

Sin embargo, el proyecto no había logrado llegar a la televisión pública hasta un año más tarde de ser finalizada, con su reciente estreno Azteca 7.

"No es un proyecto muy comercial: Olmos es un personaje que pasa por muchas cosas, tiene que vender wisky ilegalmente y tuvo un prostíbulo. Pareciera ser una mujer mala pero, al contrario, fue una gran mujer que hizo muchos movimientos sociales y políticos, defensora social y que estaba muy adelantada a su época", asegura la protagonista.

Echeverría le tiene un gran cariño a la producción, pues comenta que "es el primer trabajo en el que pude mezclar la actuación con el canto" ya que, además de cantar el tema principal, su personaje canta y toca la guitarra en las escenas.

"Ahí conocí la canción de 'La enramada' y me enamoré de ella, me parecía importante hacer una nueva versión porque es una canción tan bella que la incluí en mi disco", explicó.

Sobre sus próximos proyectos, Echeverría adelantó que tiene una "serie premium", ya que protagonizará una comedia oscura para una plataforma digital que aún no puede revelar.

"Serán solamente ocho capítulos y será una comedia muy real en un personaje completamente distinto. Estamos esperando que el Gobierno nos dé luz verde para empezar a filmar, esperamos que sea la primera semana de septiembre", finalizó.