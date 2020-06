Se endauda en casa de empeño ante crisis económica en su hogar

Debido a que la pandemia por el coronavirus afectó severamente la economía en su hogar, Clara Soto dice que ya es "clienta distinguida" de una casa de empeño ubicada sobre la avenida Allende en Gómez Palacio. "Recurrí a los bienes para remediar los males", dice preocupada.

Ayer acudió a este lugar para solicitar un convenio que le permita pagar el refrendo que se le venció desde el pasado 21 de mayo por concepto de unas joyas que empeñó y por las cuales actualmente tiene una deuda de alrededor de 25 mil pesos.

"Ya no tuve para refrendar y pues vine a hacer un convenio para que me ayuden a cambiar la fecha", señaló la mujer mientras esperaba su turno para pasar a ventanilla del lugar.

Su esposo es chef pero por la contingencia sanitaria no está percibiendo su sueldo al 100 por ciento, mientras que a ella, la descansaron en la maquiladora donde labora.

Dice que esta situación laboral ha generado fricciones entre ella y su esposo, sobre todo porque se les ha complicado contar con un presupuesto para mantener a sus tres hijos, de los cuales, uno está a punto de graduarse de la preparatoria y se requieren recursos para costear el certificado y diversos trámites.

-¿Ha pensado en empeñar otros bienes para salir adelante?, se le preguntó.

-Pues la verdad ya me quedé sin nada que empeñar. Empeñé mis arracadas, la joyería de mis niños, de mi marido, tengo que pagar mucho, me prestaron una fuerte cantidad, debo como 25 mil pesos, no hay de otro modo, para eso están los bienes para remediar los males, contestó.

Conforme se incrementan los contagios de coronavirus y se torna "más estresante" el confinamiento, Clara y su familia ahora tendrán que buscar alternativas para cubrir el adeudo que tienen en la casa de empeño y evitar que se pierdan las joyas.

25 MIL PESOS

Es la deuda que tiene Clara Soto en una casa de empeño de Gómez Palacio.

En aprietos

Ella y su esposo también tendrán que "estirar el dinero" para darles de comer a sus hijos. "Aunque se quejen las bendiciones de que otra vez lo mismo, huevo y frijoles", dijo.