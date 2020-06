Google retrasa lanzamiento de Android 11

Un evento más que no se realizará en la fecha prevista este 2020, solo que ahora no fue el COVID-19 el responsable. Google anunció que no revelará las características de Android 11 esta semana debido a que en Estados Unidos se están produciendo protestas en diversas ciudades.

Originalmente la marca tenía planeado llevar a cabo un evento virtual el próximo 3 de junio para presentar su nuevo sistema operativo Android. Sin embargo, a través de Twitter dio el siguiente mensaje: "Estamos encantados de contarle más sobre Android 11, pero ahora no es el momento de celebrar. Estamos posponiendo el evento del 3 de junio y la versión beta. Volveremos con más información sobre Android 11, pronto". Aunque Google no señala explícitamente la razón del cambio de fecha el anuncio se produce cuando en muchas ciudades estadounidenses se están realizando protestas e, incluso saqueos e incendios, debido a la muerte de George Floyd un hombre negro desarmado que fue arrestado bajo sospecha de falsificación y atrapado por policía en Minneapolis, quien más tarde fue declarado muerto en un hospital regional. Las protestas se han registrado en el área donde se encuentran Google en donde la mayoría de sus empleados ha visto de cerca el conflicto. De acuerdo con lo que se sabía, en el evento de lanzamiento de Android 11 participarían Dave Burke, vicepresidente de ingeniería de Android, y de Stephanie Cuthbertson, directora y gerente de producto. No hay una nueva fecha para la presentación oficial de Android 11. No obstante cabe recordar que desde febrero Google lanzó la versión beta de su último sistema operativo, aunque solo compatible con algunos de sus modelos de smartphone Pixel. Entre las novedades que se espera lleguen con Android 11 están el poder utilizar el Bluetooth aún con el modo avión activado; un mejor desempeño de los dispositivos; anclar apps en el menú de compartir; el modo oscuro se podrá activar a horas específicas de manera automática; menos preguntas y notificaciones relacionadas con los permisos de las aplicaciones.