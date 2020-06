Viven un emotivo reencuentro

Después de dar positivo tres veces seguidas a la prueba de COVID-19, Danna García se reencuentra con su pequeño hijo de dos años, Dante González.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la actriz colombiana mostró cómo fue reencontrarse con su hijo y expresó sentirse muy feliz por volver a estar con su familia y por fin dar negativo a la prueba de coronavirus.

"Regreso con mi hijo después de muchísimo tiempo, estoy súper ilusionada y un poquito nerviosa, no me ve hace tanto y no sé cómo va a reaccionar, pero se me hacía importante hacerles parte de este momento".

En el emotivo video se observa a Danna entrando a una recamara y a su pequeño hijo sentado en un sillón esperando a su mamá, al momento de encontrarse los dos comienzan a gritar de emoción y proceden a darse un fuerte abrazo.

Danna estuvo alejada de su hijo por tres meses y lo más anhelado para ella era poder estar de nuevo en casa con él y su esposo Iván González.

Por otra parte agradeció a sus seguidores por estar al tanto de su salud, por apoyarla y no dejarla en ningún momento.

Danna es hija de la cantante colombiana Claudia Osuna. Inició su carrera grabando comerciales de televisión y a los siete ya conducía Notituticuanti y protagonizaba seriados.