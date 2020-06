Deportistas alzan la voz tras la muerte de George Floyd

Deportistas de todo el mundo se han manifestado en contra del racismo tras la muerte de George Floyd, un afroamericano que falleció el pasado 25 de mayo, tras ser arrestado por la policía de Minneápolis, Minnesota.

En un video se observa que un policía presiona con la rodilla el cuello de un esposado Floyd durante varios minutos, antes de que fuera subido a una camilla ya cuando parecía estar inconsciente.

Después se informó la muerte de Floyd, desatando fuertes protestas en Estados Unidos y otros países del mundo.

SE MANIFIESTA KAEPERNICK

Colin Kaepernick, exmariscal de campo de los 49'ers de San Francisco, y quien en 2016 se arrodillaba mientras sonaba el himno de los Estados Unidos para protestar contra la violencia policial contra los ciudadanos de raza negra, se manifestó en redes sociales en contra del abuso a Floyd.

"Cuando la civilidad conduce a la muerte, la rebelión es la única reacción lógica.

"Los gritos de paz lloverán, y cuando lo hagan, caerán en oídos sordos, porque su violencia ha traído esta resistencia . ¡Tenemos derecho a luchar! Descansa en poder, George Floyd", expresó en Twitter Kaepernick, quien anunció que ayudará legalmente a los manifestantes que fueron arrestados en Minneápolis.

JORDAN, ENTRISTECIDO

El legendario exjugador de la NBA, Michael Jordan hizo público ayer un comunicado en el que asegura estar "profundamente entristecido, realmente dolorido y totalmente enojado" por la muerte de Floyd.

"Estoy profundamente entristecido, realmente dolorido y totalmente enojado. Veo y siento el dolor, la indignación y la frustración de todos. Estoy con aquellos que están llamando al arraigado racismo y violencia hacia la gente de color en nuestro país. Ya hemos tenido suficiente", afirma el seis veces campeón de la NBA con los Chicago Bulls.

"No tengo las respuestas, pero nuestras voces colectivas muestran la fuerza y la incapacidad de ser divididos por otros. Debemos escucharnos, mostrar compasión y empatía y nunca dar la espalda a la brutalidad sin sentido. Debemos continuar con las expresiones pacíficas contra la injusticia y exigir responsabilidades".

"Nuestra voz unificada necesita presionar a nuestros líderes para que cambien nuestras leyes, o bien necesitamos usar nuestro voto para crear un cambio sistemático. Cada uno de nosotros necesita ser parte de la solución, y debemos trabajar juntos para asegurar la justicia para todos", afirmó.

"Mi corazón está con la familia de George Floyd y con los innumerables otros cuyas vidas han sido brutalmente y sin sentido por actos de racismo e injusticia", concluyó.

Serena Williams, ganadora de 23 torneos de Grand Slam en el tenis, publicó un video con un mensaje corto y conciso, invitando a reflexionar sobre la forma en que la gente no empatiza contra un mal que no solo ha aquejado al deporte, sino a la sociedad desde hace muchos años.

"Por una vez no lo hagas; no pretendas que no hay un problema en Estados Unidos, no aceptes que nos arrebaten vidas inocentes, no pongas más excusas, no pienses que esto no te afecta, ni des la espalda para permanecer en silencio. No pienses que no puedes ser parte del cambio, todos seamos parte del cambio", dijo.

El exbasquetbolista Kareem Abdul-Jabbar alzó de nueva cuenta la voz y protestó por el racismo que se vive en Estados Unidos.

"El racismo en América es como polvo en el aire. No se ve, aunque te esté asfixiando, hasta que no dejas que entren los rayos de sol. Entonces entran y te das cuenta de que está por todas partes. Si conseguimos que brillen esas luces, tal vez podamos limpiarlo cuando se aposente", detalló para el diario Los Ángeles Times.

"The King", actualmente con 73 años, es reconocido por la lucha social que ha ejercido para tratar de erradicar la discriminación racial, situación por la que obtuvo la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016 por parte del entonces presidente Barack Obama.

"La comunidad negra vive con el racismo institucional inherente en la educación, el sistema de justicia, el mercado laboral. Y aunque se hace todo lo que se puede por concienciar, la aguja apenas se mueve. Pero el COVID-19 ha dejado claras las consecuencias de todo esto mientras morimos a un ritmo mucho más alto que los blancos, somos los primeros que perdemos nuestros trabajos", añadió.

JÓVENES SE EXPRESAN

Cuatro futbolistas que no pasan de los 22 años y que militan en clubes de la Bundesliga manifestaron su sentir por la muerte de Floyd.

Jadon Sancho, extremo de 20 años; Achraf Hakimi, lateral derecho de 20 años; y Marcus Thuram, delantero de 22 años, expresaron su punto de vista en las canchas ayer. Siguieron el ejemplo iniciado por Weston McKennie, volante de 21 años.

Sancho anotó tres tantos en la victoria del Borussia Dortmund, y se quitó la casaca tras anotar su primer gol para mostrar una camiseta con un mensaje escrito a mano: "Justicia para George Floyd", el mismo que tenía Hakimi.

"Primer hat trick como profesional", escribió Sancho en Twitter. "Un momento agridulce en lo personal porque hay cosas más importantes que están ocurriendo ahora mismo en el mundo que debemos dar respuesta y hacer cambios. Tenemos que unirnos como uno solo y pelear por la justicia. ¡Juntos somos más fuertes!".

Al iniciar la jornada de ayer, Thuram hizo un gesto en honor a Floyd tras anotar un gol. El delantero del Gladbach puso la rodilla izquierda sobre el césped y plantó el brazo derecho en su muslo derecho, bajando la cabeza reflexionando. Permaneció cinco segundos así antes de levantarse para seguir jugando.

"No se necesita explicación", dijo el Gladbach en Twitter con una foto de Thuram arrodillado.

El sábado, el volante de Schalke Weston McKennie lució un cintillo con el mensaje "Justicia para George" en su brazo izquierdo. El futbolista estadounidense escribió posteriormente un mensaje en Twitter: "¡Tenemos que pronunciarnos por lo que creemos y yo creo que es hora que se nos escuche!"

46 AÑOS tenía George Floyd, quien murió el pasado 25 de mayo.