Busca estar al nivel musical de sus amigos

El músico español Enrique Bunbury lanzó su más reciente álbum titulado Posible, en el que explora nuevas texturas musicales, y en el que hace guiños a otros creativos, cineastas, músicos y poetas.

"Sí que veo la parte 'lyncheana' de David Lynch en el disco, o relación con ciertos músicos oscuros que me gustan como Mark Lanegan, Nick Cave, Depeche Mode, The Cure, Joy Division. Sí que veo pequeñas conexiones hacía su influencia", aseguró.

"En cuanto a escritores, ahí me cuesta un poco más porque en el disco hay una parte poética y una parte reflexiva, creo que esas dos vertientes han influido: leer ensayos de filósofos y también leer poesía", continúa el músico zaragozano.

Enrique refiere que esos guiños a creativos que han influenciado en su nuevo álbum, son imperceptibles, incluso para él: "De alguna forma hay conexión con diferentes músicos, con diferentes músicas que he escuchado y que me emocionan, y diferentes directores de cine o escritores".

En días anteriores el músico gallego Ivan Ferreiro, refirió acerca de Posible, todas estas relaciones con otros creativos, no obstante, Bunbury no había reparado en ello: "A mí me cuesta un poco, porque creo que él, desde su perspectiva, ve claramente unas referencias que para mí están entremezcladas entre toda la propuesta", confiesa.

Respecto a la búsqueda de nuevos sonidos para nutrir su propuesta musical, Enrique Bunbury asegura que, aunque no explora en la música nueva de sus colegas, tiende a escuchar las propuestas con la finalidad de ponerse en el nivel de músicos que admira y cuyas canciones le generan emociones.

"Para mí hay dos partes importantes: por un lado el que la creación en sí misma de canciones, la necesidad de expresarte siga estando vigente en mí, esa necesidad no ha variado en ningún momento, incluso creo que ahora estoy en un momento mas creativo que en algunos momentos concretos de mi vida; y la otra parte que creo que es muy importante, es seguir disfrutando de los lanzamientos discográficos de tus compañeros y de otra gente, de otros ámbitos de la música que surgen cada día".

"Para mí escuchar la música que sale hoy en día es muy importante y no soy una persona que esté escuchando rock clásico o una música concreta del pasado constantemente, mi tiempo lo dedico especialmente a escuchar discos que han salido este año", apunta.

"Me encanta estar atento a lo que sacan mis compañeros, yo que sé, el disco que ha sacado Natalia Lafourcade, o el de DLD que es fantástico también, hablando de México, estar atento a que es lo que hacen otros es un constante reto, intentar estar a la altura del talento de los demás", finalizó.