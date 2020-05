Muere el guitarrista Bob Kulick a los 70 años

Bob Kulick, guitarrista de Lou Reed y Meat Loaf, además músico de sesión de la cantante Diana Ross, Kiss y Alice Cooper, murió a los 70 años, por causas hasta ahora desconocidas, su hermano Bruce Kulick fue quien dio a conocer la noticia.

"Estoy desconsolado por tener que compartir la noticia del fallecimiento de mi hermano Bob Kulick. Su amor por la música y su talento como músico y productor siempre deben ser celebrados. Sé que ahora está en paz, con mis padres, tocando su guitarra lo más fuerte posible. Respete la privacidad de la familia Kulick durante este momento muy triste ", dijo Bruce a través de Facebook.

El trabajo de Bob Kulick radicó como invitado musical para diferentes figuras como Lou Reed, exlíder de The Velvet Underground, ambos colaboraron en el álbum Coney Island Baby de 1975, también estuvo presente en la gira del cantante Meat Loaf, Neverland Express y en su disco de 1985 titulado Bad Attitude. Asimismo fue músico de sesión de Diana Ross, Michael Bolton y la banda W.A.S.P.

Kulick audicionó para estar en la banda Kiss, pero fue rechazado por su fundador Ace Frehley, aunque no fue impedimento para que posteriormente trabajara con ellos en los álbumes Alive II, Unmasked, Killers y Creatures Of The Night.

También tocó la guitarra en la música de entrada del luchador de la WWE Triple H nombrada The Game y escribió la canción Sweet Victory para un episodio de la serie animada Bob Esponja.

"Oh, hombre ... ¡Esto es horrible! Q.E.P.D. Bob Kulick, gracias por todo el amor que siempre nos diste. Todos te extrañaremos mi hermano. Pensamientos y oraciones a la familia Kulick. ¡Todos amamos mucho a Bob! ", escribió en redes la banda BulletBoys.

Mientras que el cantante Jeff Scott Soto, conocido por ser el vocalista del proyecto del guitarrista sueco Yngwie Malmsteen, expresó: "Otro compañero, colega y alguien que consideraba amigo ha fallecido. Trabajé con Bob Kulick en muchas grabaciones a lo largo de los años, especialmente en los muchos álbumes tributos que produjo. Mis condolencias a su hermano Bruce y la extensa familia de Kulick".

"Bob jugó un papel importante en la historia de Kiss y muchos otros. Tristes noticias", lamentó el periodista estadounidense especializado en música Eddie Trunk.