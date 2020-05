¿Cómo es el semáforo de la 'nueva normalidad'?

El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana el semáforo epidemiológico del regreso a la "nueva normalidad", que iniciará a partir del 1 de junio ante la epidemia de coronavirus en el país.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario, Hugo López-Gatell, presentaron la siguiente gráfica como el semáforo epidemiológico para la población.

Además, López-Gatell explicó las cuatro categorías que habrá para la apertura de las actividades no esenciales, que están basadas en su valor social: alto y bajo en valor social, y alto y bajo en el número de personas:

El mapa, actualizado hasta ayer 28 de mayo, de la situación en la que se encuentra el país, en donde se observa que la mayor parte del país se encuentra en rojo del semáforo epidemiológico y sólo una pequeña parte en naranja.

López-Gatell indicó que en el sector del turismo habrá nuevos lineamientos, como en muchos otros sectores económicos, y destacó que Cancún es un ejemplo de zonas turísticas que reabrirán primero.

Al asegurar que la pandemia del Covid-19 sigue y que las medidas de protección podrían durar incluso años, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que ante el fin de la Jornada de Sana Distancia e inicio de la nueva normalidad, a partir del 1 de junio se aplicará un semáforo de alerta para cada uno de los estados, los cuales serán los responsables de establecer las aperturas de actividades que cumplan los criterios de medidas sanitarias.

López-Gatell indicó que gracias a la implementación de la jornada de Sana Distancia se pudo lograr reducir hasta en un 81% el punto máximo de casos que se hubieran presentado en el Valle de México, el cual fue el punto de referencia de la pandemia.

"Al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia no se acaban las actividades de seguridad sanitaria y de control por parte de las 32 entidades federativas porque el mapa va a ir cambiando estado por estado y cada estado de acuerdo a su nivel de riesgo semanalmente va a ser notificado por la autoridad sanitaria federal de cuál es su nivel de riesgo, cuál es el conjunto de actividades que corresponden con ese nivel de riesgo y los estados serán responsables de establecer las aperturas correspondientes de las actividades que cumplan los criterios de valor social y de cantidad de personas en la vía pública".

En Palacio Nacional, Hugo López-Gatell señaló que este semáforo será un indicador de los niveles de riesgo de cada entidad y que funciona similarmente como un semáforo de tránsito, pero en vez de tres colores tendrá cuatro: verde significará bajo riesgo, rojo el más alto, mientras que amarillo y naranja intermedio.

Indicó que la nueva normalidad es una serie de comportamiento que la población deberá de realizar respecto a la prevención y prevención en una serie de medidas de higiene personal y respecto a otras personas.

"Son elementos que no se pueden quitar y muy probablemente no deberíamos de quitar en muchos años porque nos permitirá convivir con este nuevo virus no solo en México, sino en el mundo"

Los números de la epidemia en México

Hasta este jueves, México había confirmado 9 mil 044 muertes por Covid-19, con 81 mil 400 casos de contagios de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud. Además, existen 36 mil 131 casos sospechosos, aunque con 137 mil 263 casos negativos acumulados en el país.

Ayer jueves se dio a conocer que para la reactivación de las actividades en la Ciudad de México, empresas encargadas de la minería, la fabricación de equipo de transporte, venta de bicicletas y producción de cerveza, así como sus cadenas de producción, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) emitirán permisos para las aperturas, por lo que solicitarán diversos requisitos, como los horarios escalonados.