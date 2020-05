'Mi fe y esperanza me mantienen', dice madre de Adela Yazmín

El día de hoy, 29 de mayo, Adela Yazmín Solís Castañeda cumpliría 30 años de edad. Al igual que todos los años, María Cristina Castañeda la recuerda y le escribe una carta con la esperanza de que llegue a sus manos. Desde el 2 de junio de 2005, su hija se encuentra desaparecida.

La pandemia del COVID-19 ha provocado que la señora María Cristina recuerde aún con mayor profundidad la ausencia de su hija. También, con la contingencia sanitaria, se han detenido las investigaciones que llevan a cabo junto al Grupo Vida.

La señora recuerda que la última vez que vieron a su hija fue en la zona Centro de Torreón, pues Adela estudiaba en la Secundaria Federal Número 1 y como todos los días salió de la escuela, se trasladó justo en frente de un supermercado, muy cerca de La Alianza, donde abordaría el camión que la llevaría a casa.

Sus compañeras las dejaron ahí, pues tomaban rutas diferentes. Pasaron las horas y Adela nunca llegó a casa, pues normalmente regresaba a las 2 de la tarde y su madre la esperaba para comer. Fue hasta las 6 de la tarde cuando empezó a preocuparse por la tardanza y la buscó.

A lo largo de todos estos años, la señora María Cristina ha realizado pesquisas, buscando algún indicio que le ayudar a localizar a Adela Jazmín, pero no ha tenido éxito.

A pesar de las dificultades, no pierde los ánimos. Como cada año, en esta fecha en que su hija cumple años, le escribió una carta, en la que expresa lo siguiente:

"Querida hija. Hoy 29 de mayo cumples tus 30 años y 15 de que no estás conmigo. Cómo quisiera tenerte a mi lado para festejarte como cada año lo hacía desde que estabas pequeñita, que le pegabas a la piñata, abrías tus regalos y todos te abrazábamos y yo te daba muchos besos. Vivir sin ti no es vivir, es vivir por vivir, alimentando la esperanza de que vuelvas a mí. Te veo en sueños, pero, pequeñita, cómo quisiera verte cómo eres ya con tus 30 años. Veo a tus amiguitas de tu edad muy bonitas y sé que tú también eres bonita. Solo que no sé cómo vives. ¿Quién te arrebató de mi vida? No sabes cómo extraño tus besos, tus abrazos, que me decías: 'mamá, te quiero mucho'. Te necesito tanto, yo, tu hermana y tu sobrinito. Hay tantas cosas que contarte, mi niña. Le pido mucho a Dios que me dé una señal de dónde estás, con quién estás", dice el texto.

También, la señora María señala que no pierde la esperanza de algún día volver a ver a su hija, "Mi fe y mi esperanza son las que me tienen de pie, esta carta que te hago cada año mi niña en tu cumpleaños, es para que si llega a tus manos, sepas que te sigo buscando, que no descansaré de buscarte hasta encontrarte, que te amamos, que te esperamos con los brazos abiertos, que no nos hemos olvidado de ti. Donde quiera que estés mi niña, Dios te cuide y te proteja de todo mal y te deseo feliz cumpleaños y pronto saber de ti...Que Dios te bendiga siempre. Atentamente: tu mamá Cristina Castañeda Flores, que te ama y nunca te olvida".

Búsqueda

Yazmín cumplirá el 2 de junio, 15 años de haber desaparecido. Su madre no ha parado de buscarla. *Fue la tarde del 2 de junio de 2005, cuando después de salir de la escuela y dirigirse a su casa, Yazmín desapareció. Ya no llegó con su familia. *Su mamá, la señora Cristina, cada año le escribe una carta en su cumpleaños esperando que pueda llegarle a sus manos. *Es hoy 29 de mayo, que Yazmín cumpliría 30 años de edad. *Junto a Grupo Vida, su mamá busca a Yazmín, aunque por ahora debido a la pandemia, se encuentra todo detenido.