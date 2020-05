Liga Premier se encamina a la reanudación

La Liga Premier inglesa se encamina a reiniciar la temporada el próximo mes, luego que los clubes aprobaron ayer planes para reanudar entrenamientos con contacto, al tiempo que algunos futbolistas siguen preocupados por la posibilidad de salir de nuevo a las canchas durante al pandemia de coronavirus.

La votación por los 20 clubes llegó luego que el gobierno concedió el permiso para que los jugadores entrenen juntos como equipo, en momentos en que las restricciones son aflojadas en Inglaterra.

Los jugadores y el personal de los equipos son sometidos a pruebas de COVID-19 dos veces a la semana. Cuatro personas de tres equipos dieron positivo entre el lunes y martes de entre las 1,008 pruebas a jugadores y personal

Los clubes tendrán otra conferencia telefónica hoy para hablar sobre los planes para reanudar la temporada en la segunda mitad de junio, incluyendo programar juegos sin acceso al público. Aún tienen que decidir la sede de estos partidos después de que los equipos rechazaron la propuesta de jugar en sedes neutrales.

Los equipos también están discutiendo la posibilidad de tener que reembolsar 400 millones de dólares a su socio de transmisión debido a que la temporada fue trastornada y a que el producto sufrirá cambios si se reanuda la liga.

También continúan estableciendo planes de contingencia si se tiene que cancelar la temporada, después de que tuvieron que suspender los partidos en marzo cuando el Liverpool tenía 25 puntos de ventaja en el liderato a nueve juegos de terminar.

Por el momento, los clubes están intentando poner en forma a sus jugadores tras un tiempo sin precedentes lejos del deporte.

AUTORIZADOS

En la última semana, los jugadores han estado entrenando en grupos pequeños y evitando contacto. La siguiente fase en las sesiones aún respeta el distanciamiento social requerido en la sociedad.

"Los equipos pueden entrenar ahora como grupo y practicar barridas al tiempo que minimizan contactos innecesarios", dijo la Premier en una declaración.

La Bundesliga reanudó sus partidos el 16 de mayo y la Liga de España recibió la aprobación del gobierno para arrancar después del 8 de junio. Inglaterra espera reanudar en la segunda mitad de junio.

"Las discusiones continuarán mientras trabajamos hacia la reanudación de la temporada", dijo la Liga Premier, "cuando las condiciones lo permitan, cuando sea seguro hacerlo".

Los jugadores y empleados en los clubes están siendo sometidos a pruebas de coronavirus dos veces a la semana. El arquero de Bournemouth Aaron Ramsdale y el zaguero de Watford Adrian Mariappa son los únicos jugadores que han dado positivo en las pruebas de la última semana.

CON DUDAS EN WATFORD

Algunos jugadores tienen dudas sobre volver a jugar, especialmente en Watford, que está un puesto por encima del área de descenso.

"No estoy a favor del regreso de la Premier, en el sentido de que no todo el mundo se siente cómodo con la idea", dijo el arquero de reserva de Watford Heurelho Gomes en una entrevista en video. "Pienso que el virus no se va a ir de un día para otro. Obviamente esperamos que se vaya, pero el problema persistirá hasta que se cree una vacuna".

El capitán del Watford, Troy Deeney no regresó a los entrenamientos la semana pasada debido a la preocupación por la salud de su hijo.

"Algunos jugadores necesitan más tiempo y eso puede ser una desventaja para algunos clubes pequeños debido a que no tienen muchos suplentes", dijo Gomes. "Sólo deberíamos regresar cuando todos estén a favor y tengamos más tiempo para entrenar y adaptarnos".

25 PUNTOS de ventaja tiene el Liverpool sobre el Manchester City, que va de sublíder.