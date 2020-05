Entregan apoyos a adultos mayores empacadores

Luego de dos meses de no poder trabajar, cientos de adultos mayores empacadores de los distintos centros comerciales de la ciudad recibieron un apoyo donado por empresas de la región Lagunera y entregado el día de ayer por el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal.

Don Juan fue uno de los beneficiados. Comentó que en algo les ayudaba lo que les entregaron, pollo y tres litros de leche, pues la situación para la gran mayoría de ellos es muy difícil y por eso trabajan como empacadores.

"Ahora que no podemos ir a trabajar porque dicen que somos vulnerables, pues se nos hace más difícil. Yo no tengo pensión, nomás lo que me da López Obrador y lo que estoy haciendo es que me salgo en las mañanas a juntar botes de aluminio y plástico para vender, sale poco, como 50 pesos, pero me sirven para la comida", comenta don Juan, tras agregar que ya era tiempo que los ayudara el DIF con algo.

Las empresas Bachoco y Lala se solidarizaron con los más necesitados y a través del DIF hicieron su donación que fue entregada ayer a los cientos de adultos mayores que fueron citados para que se presentaran en un centro social ubicado al oriente de la ciudad.

La fila comenzó a formarse desde pasadas las 8 de la mañana y a las 9 que llegó el personal del DIF, fueron pasando hacia el interior del salón, donde formaban filas de acuerdo a las tiendas donde laboran y esperaron de pie hasta alrededor de las 10:00 horas que llegaron las camionetas con las bolsas de pollo y la leche, cuando ya el calor arreciaba dentro del local.

De pronto se perdía la distancia social, pero los trabajadores municipales les pedían orden hasta que fueron pasando a recoger la ayuda que les proporcionaron.

Como de mal gusto consideraron algunas personas, la promoción del DIF sobre la oferta para los funerales y que les entregaban a los adultos mayores en un folleto, junto con el apoyo.

El proceso fue rápido y ya a las 11 de la mañana habían terminado con la entrega a todos los empacadores que dicen estar ansiosos para volver a trabajar, pues además que están activos, perciben ingresos que ayudan mucho a su economía.