We Are One, la respuesta del cine al COVID-19

El séptimo arte le ha plantado cara al coronavirus con el esperado festival de cine online We Are One, en la que han aunado fuerzas las muestras más importantes del mundo, entre ellas Tribeca, Cannes, la Berlinale, la Mostra de Venecia o San Sebastián, y que cuenta con una programación de más de 100 películas de 35 países, además de charlas con destacados cineastas.

Desde el próximo 29 de mayo al 7 de junio, We Are One: A Global Film Festival, organizado por los responsables del Festival de Cine de Tribeca, podrá verse de forma gratuita y de manera exclusiva en YouTube en una iniciativa que supone una respuesta mundial al frenazo en seco que ha provocado en el séptimo arte la pandemia del coronavirus.

El evento, que tiene como objetivo poner de relieve "películas que tienen el poder de generar cambios y unir a audiencias de todo el mundo", contará además con la presencia virtual de importantes cineastas como Francis Ford Coppola, Steven Soderbergh, Bong Joon-ho, Guillermo del Toro, Song Kang-ho, Jane Campion o Claire Denis, que hablarán sobre algunos de los momentos más relevantes del cine.

"Juntos, hemos podido diseñar un emocionante programa que refleja de manera concisa las sutiles variaciones en estilo que hacen que cada festival sea especial", dijo en un comunicado la cofundadora del Festival de Cine de Tribeca, Jane Rosenthal.

"We Are One: A Global Film Festival ofrecerá a la audiencia una oportunidad no sólo de celebrar el arte del cine, sino las cualidades únicas que hacen que cada historia que vemos sean tan memorables", agregó.

En total, se trata de más de un centenar de piezas procedentes de 35 naciones entre las que se encuentran 31 largometrajes, de los que 8 son documentales, y 72 cortos, 15 de ellos del género documental.

Entre ellos, destaca el estreno de Ricky Powell: The Individalist, un documental sobre el legendario fotógrafo de calle Powell que incluye entrevistas con la actriz Natasha Lyonne y con el rapero LL Cool J, o Iron Hammer, una pieza documental de Joan Chen sobre la legendaria jugadora de volleyball Jenny Lang Ping.

Se estrena en su versión online en este festival la cinta Eeb Allay Ooo!, una original sátira sobre un hombre que se dedica profesionalmente a espantar a los monos que rodean los edificios gubernamentales de Bombay.

Entre los cortos, celebra su premiere mundial Yalta Conference Online creado exclusivamente para We Are One por el director japonés Koji Fukada, así como Motorcycle Drive By, un documental sobre la banda de rock Third Blind Eye.

También podrá verse una serie documental de dos episodios, And She Could be Next, que refleja las experiencias de mujeres de color candidatas en las pasadas elecciones legislativas en EE.UU., como Stacey Abrahams y Rashida Tlaib.

En el género de animación, We Are One cuenta además con los primeros cortos obra de Dreamworks Animation: Bilby, Marooned y Bird Karma.

Los coloquios serán otro importante atractivo de la muestra online, que transmitirá tanto charlas pasadas grabadas como nuevos encuentros, así como piezas de realidad virtual como el documental Travelling While Black o Atlas V, de ciencia ficción.

Han sido 21 los prestigiosos festivales de cine que han querido formar parte de la iniciativa global, que provienen de Annecy, Berlín, Cannes, Guadalajara, Jerusalén, Karlovy Vary, Locarno, Londres, Macao, Marrakech, Mumbai, Nueva York, Rotterdam, San Sebastián, Sarajevo, Sundance, Sydney, Tokio, Toronto, Tribeca y Venecia.

"El cine no es sólo un trabajo colectivo, sino una experiencia compartida. Es estos momentos de distanciamiento social, el espíritu de cooperación y sentido de comunidad son más importantes que nunca. Por ello, estamos contentos de participar en la iniciativa We Are One", han dicho en el comunicado los directores de la Berlinale, Mariete Rissenbeek y Carlo Chatrian.

Por su parte, Robert Kyncl, el director de negocio de YouTube, que colabora en el festival como plataforma exclusiva para su emisión, señaló que "una de las cosas más bonitas de las películas y de otros contenidos visuales es su habilidad de contar historias y juntar a las personas, sin importar donde viven o de dónde son".

"La programación coordinada por Tribeca Enterprises (...) tiene la habilidad mágica de trasportar a nuestros espectadores a un momento determinado especial, a través de la lente única que proporcionan nuestros estimados compañeros de los festivales", agregó.

Además de proporcionar entretenimiento durante el complicado momento de la pandemia, We Are One tiene como objetivo recaudar fondos para algunas de las organizaciones que han estado al frente de la lucha contra el coronavirus, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Save The Children, Médicos Sin Fronteras, Leket Israel, GO Foundatiion o Give2Asia.

Así, la audiencia podrá colaborar con donaciones a través de un link disponible en cada una de las películas y eventos.