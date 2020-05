Aparece muerto fuera del HG

Un adulto mayor fue hallado sin vida la noche del pasado lunes en el exterior del Hospital General de Torreón; el ahora fallecido aún no ha sido identificado.

Los hechos de registraron alrededor de las 21:00 horas cuando el personal médico del área de Urgencias fue informado que afuera del nosocomio se encontraba un hombre inconsciente.

Lo encuentran muerto

De inmediato, los médicos de guardia salieron del edificio y se percataron de que a simple vista se trataba de un indigente, el cual estaba tirado boca arriba, con los ojos abiertos, mismo que ya no contaba con signos vitales.

Siguiendo los protocolos de actuación, el área de Trabajo Social reportó el deceso del hombre las autoridades de seguridad.

Hasta el lugar arribaron los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acompañados del personal de la unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), delegación Laguna I.

A simple vista, las autoridades no le apreciaron a la víctima huellas de violencia, y debido a que entre sus pertenencias no portaba alguna documentación oficial, fue trasladada a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de no identificado.

Desconocido

Se trataba de un hombre de aproximadamente 87 años de edad, de estatura baja y complexión delgada, con el cabello completamente cano, bigote y barba larga, el cual vestía playera verde con logotipos de un partido político.

Hasta el momento no se ha precisado si el ahora fallecido dormía al exterior de Hospital General, donde fue localizado sin vida o bien, arribó hasta dicho nosocomio en busca de ayuda médica y murió antes de recibirla.

