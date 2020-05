'Aguanto vara ante críticas', dice Barbosa sobre Ley de Educación

Ante las críticas recibidas por la implementación de la Ley de Educación para Puebla, el mandatario Miguel Barbosa Huerta, aseguró que las toma de la mejor manera posible.

“Aguanto vara, aguanto vara, en el tema de la ley de Educación aguanto vara, no me tiemblan las piernas, una de ellas porque es de titanio, entonces no tiembla, y la otra nunca me ha temblado”, enfatizó.

Asimismo, durante la rueda de prensa matutina que encabeza, el gobernador fue interrogado respecto de las declaraciones del senador morenista Ricardo Monreal, quien pidió que se rectificara dicha ley educativa.

“Yo respeto mucho la opinión del senador Monreal, solo eso diré”, manifestó al respecto Barbosa Huerta.

Cabe recordar que la ley en cuestión, aprobada el pasado 15 de mayo, suscitó reacciones en contra de directivos de instituciones educativas privadas, quienes resaltan que la norma plantea que los muebles e inmuebles, destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales, y por los particulares, forman parte del Sistema Educativo Estatal.