Series que no tuvieron despedida y final por culpa del COVID-19

La temporada 2019-2020 de la televisión americana concluye oficialmente esta semana en medio de la pandemia por el COVID-19, que detuvo en lo que va del 2020 la producción de contenidos y dejó en el olvido a series que no tuvieron oportunidad de despedirse como lo habían previsto.

Ya sea porque estaba anunciada su última temporada o porque no tuvieron el éxito esperado, cerca de 40 historias desaparecen tanto de la TV como del streaming, y a estas se agregan las que se quedaron incompletas, con uno o dos capítulos menos debido a que emergencia sanitaria les impidió terminar de grabar y los productores tuvieron que ingeniárselas para rematar las series con las escenas que tenían.

Los estudios Fox, CBS,CW, NBC, además, retrasaron los estrenos de una decena de series y buscarán un mejor momento para estrenarlas, tras el coronavirus.

Irónicamente, algunos contenidos se fueron en un momento en el que las audiencias iban en aumento y es que, por ejemplo, Nickelodeon registró en México una alza en series como Bob Esponja y Los Casagrandes, según explica a El Universal Migdalis Silva, VP de programación y adquisiciones para Nickelodeon Latinoamérica.

"Los niveles de audiencia han aumentado en las últimas semanas, lo que resulta para nosotros una excelente oportunidad de coviewing en familia y traer exitosas series de vuelta como el reestreno de Grachi el 2 de junio".

Turner reportó al cierre del 8 de abril que el consumo de TV de paga había aumentado en el país hasta un 22%. Pero según explica The Hollywood Reporter, este mismo crecimiento se vivió en la televisión estadounidense y comenzó a disminuir después del pico de marzo.

Entre los títulos que finalizaron en los últimos meses en medio de la pandemia están How to get away with murder, cuya sexta temporada terminó en EUA el pasado 14 de mayo; Homeland, que después de ocho años dijo adiós el 26 de abril, y Modern family, comedia que duró 11 temporadas al aire y se fue el 8 de abril.

Protagonizada por Sofía Vergara y Ed O'Neill, entre otros, Modern family, además de éxito, se caracterizó en 2012 por la amenaza de huelga de sus actores en la cuarta temporada por una supuesta falta de acuerdo en su aumento de salario. Tras 11 entregas, se fue sin fiesta, sin su elenco reunido y un tibio final.

Previamente, el 19 de febrero, la longeva serie policiaca Criminal minds terminó después de 15 temporadas al aire y Hawaii five-0, que luego de 10 años dijo adiós a las playas en abril en EUA y en México hace una semana.

Las series con apenas poco tiempo de vida que no volverán tras el confinamiento incluyen las comedias de la cadena ABC Bless this mess, Single parents, The goldbergs y Emergence.

En el ambiente de las plataformas también hay cancelaciones. Para Netflix, los títulos Soundtrack, Bojack Horseman, Turn up Charlie. En el caso de "Spinning out", October faction, Mesías y Aj and the queen, todas estrenadas este año, no aspiraron a más de una temporada.

Si bien continúan con vida los títulos La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales y NCIS: Los Ángeles redujeron sus más recientes temporadas por no poder filmar todos los capítulos.

Las series que llegarán con retrasos son la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, que se pospuso a 2021, y Yabba Dabba dinosaurs, que llegaría en esta temporada a México trayendo de vuelta a Los Picapiedra.

Premios a distancia

Los Daytime Emmy, uno de los encuentros más importantes de Estados Unidos serán de forma virtual. En el encuentro de este 26 de junio para reconocer a lo mejor de la TV estadounidense diurna, figuran producciones como General hospital, con 23 candidaturas pero también aparece Eugenio Derbez con las dos nominaciones a su reality LOL.