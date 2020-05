Esperan adaptación a las nuevas normativas

El reto de las autoridades será "acoplar" a la población a las nuevas normativas respecto a la convivencia para evitar el COVID-19, así lo admitió durante el lunes el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, luego de una nueva reunión del Subcomité Regional de Salud en La Laguna.

Riquelme Solís informó durante el lunes que la reapertura económica en la entidad es inevitable debido a diversos factores, principalmente ante la reanudación de la mayor parte de las cadenas de producción en las que México está involucrado, ante lo cual se deben hacer ver a la población "las nuevas condiciones" en las que se debe coexistir para el futuro.

Hizo énfasis en que el Gobierno de Coahuila busca atenerse a las opiniones científicas de los especialistas y prepara más pruebas aleatorias y focales para la Comarca Lagunera principalmente, siendo en un lapso de 15 días cuando se hayan practicado en la región 3 mil pruebas para detectar el COVID-19.

"Ahorita ya estamos todos en una nueva etapa, todos, hasta Nuevo León que estaba reacio ya está reabriendo su vida económica, todos, todos ya estamos en esa fase, ahora ¿qué toca? que eso no me lo ha dicho López-Gatell, es la fase normativa local... es decirte cómo puedes salir sin que te vaya afectando en lo personal y no corras un riesgo, eso la gente lo va a captar más rápido que la restricción".

El gobernador señaló que la población tiene una mayor facilidad de acatar determinaciones cuando se les dice que se pueden hacer cosas bajo ciertas condiciones, que prohibiendo de forma definitiva.

Señaló por ejemplo que se trata de "un mito" que sea imposible conseguir cubrebocas, pues en la actualidad ese tipo de artículos son de los más vendidos y hasta con posibilidades de hacerse de forma casera o artesanal. El cubrebocas sigue siendo obligatorio en la vía pública y al margen de la reapertura económica.

"Hasta en nuestras colonias más humildes es o comprar una botellita de agua, una caguama o un cubrebocas, yo creo que todos podemos hacer un gran esfuerzo para poder evitar más contagios", manifestó el mandatario estatal.

Seguridad

