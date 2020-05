'No debemos de bajar la guardia', advierte la Canaco Torreón

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Torreón, Luis Cuerda, manifestó que si bien la reactivación económica se está dando paulatinamente, lo que preocupa a los empresarios es que la población no utilice las prevenciones sanitarias que la Secretaría de Salud ha determinado, y que con ello pueda surgir con mayor potencia el número de casos, que de por sí ya son altos en la región, y con ello se tenga que parar la apertura de los comercios.

"Tenemos preocupación porque las medidas preventivas se adopten por parte de todos, comercios, sociedad y autoridades. Durante este fin de semana pudimos ver más afluencia de gente, pero también observamos cierto descontrol, porque había familias completas en las calles del Centro, quienes llevaban niños, sin uso de cubrebocas, entonces ahí es donde tenemos esta preocupación que estas conductas puedan frenar la etapa de reactivación", declaró.

Dijo que si bien es cierto que como comerciantes tienen la necesidad de atraer a la gente y generar recursos, también es importante que el tema de salud no se descuide, "no debemos de bajar la guardia, porque esto podría tener consecuencias más graves, por lo que le pedimos a la ciudadanía, a los empresarios, y a las autoridades locales a implementar las medidas que prevalezcan a través de los subcomités que se están aprobando, que no se descuide la prevención", recalcó.

Indicó que en una primera etapa, al inicio de la pandemia, de los 5,800 agremiados a la Canaco el 70 por ciento de los negocios cerraron. Al 1 de mayo abrieron el 55 por ciento de los comercios y esta última semana, en donde se dio la reactivación económica, dijo que aún se están contabilizando el número de empresas que abrieron sus puertas.

Por último, dijo que si bien anhelan poder generar una reactivación en sus ingresos, están conscientes del hecho de no bajar la guardia, "tenemos como prioridad la salud, sabemos que tenemos que convivir con este virus un rato más hasta que no exista una vacuna, por lo que los protocolos sanitarios deben seguir dándose", concluyó.