Lana Del Rey comparte adelanto de su audiolibro de poesía

La cantautora estadounidense Lana Del Rey, compartió en redes sociales la pieza literaria Patent Leather Do-Over, que formará parte de su próximo álbum de poesía hablada Behind the Iron Gates-Insights from an Institution, estreno que se suma a su nuevo trabajo de estudio que verá la luz el 5 de septiembre.

La pieza comienza con Del Rey citando a la escritora Sylvia Plath y a su libro The Bell Jar; asimismo, el fragmento poético va acompañado de la música del compositor Jack Antonoff, quien ha trabajado con la cantante para estas compilaciones literarias. En recientes días, Del Rey anunció en una publicación de Instagram que su próximo material discográfico saldrá el 5 de septiembre y paralelamente a su audiolibro tiene otra entrega similar en proceso titulada Violet Bent Backwards Over the Grass. El anuncio que la intérprete de Summertime Sadness hizo en redes, principalmente para mantener al tanto a sus seguidores sobre su trabajo, también trajo consigo controversia pues dio algunas declaraciones con relación a otras cantantes famosas y su forma sexista de conducirse en el medio. "Ahora que Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj y Beyoncé han tenido el número uno con canciones sobre ser sexy, no usar ropa, follar, hacer trampa, etc., ¿puedo? Por favor, vuelve a cantar sobre ser encarnado, sentirte bella al estar enamorada, incluso si la relación no es perfecta, o bailar por dinero, o lo que sea sin ser crucificado o decir que estoy glamorizando el abuso", expresó Lana. A partir de este comentario sus detractores no se hicieron esperar, por lo que la artista de 34 años se ha encargado de aclarar sus declaraciones en publicaciones constantes a través de Instagram.