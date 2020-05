Cancelan temporada de la Euroliga

- La Euroliga, el torneo de baloncesto más importante de Europa canceló ayer el resto de su temporada debido a la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, luego de dos meses y medio de fallidas gestiones para volver a jugar.

La Euroliga, en la que participan 18 clubes de 10 países de Europa, fue paralizada el 12 de marzo. Sus directivos señalaron que "agotaron todas las vías posibles" para salvar la temporada.

"Sin lugar a dudas, ésta es la decisión más difícil que hemos tenido que tomar en nuestros 20 años de historia", dijo el presidente y director ejecutivo Jordi Bertomeu.

El anuncio se da apenas dos días que la NBA reveló que, junto a su sindicato de jugadores, ha iniciado negociaciones con The Walt Disney Company, en busca de definir un solo escenario para reanudar la temporada en el centro de la Florida a finales de julio.

El calendario deportivo global ha sido trastocado desde marzo debido a la pandemia, con más 5.5 millones de personas contagiadas en el mundo - y 350.000 decesos por su causa - según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

La Euroliga es considerada como el segundo torneo más importante del mundo, por detrás de la NBA.

El estadounidense Shane Larkin, un exNBA, era el mejor anotador de la liga esta temporada, promediando 22,2 puntos por partidos con el Anadolu Efes, un club turco con sede en Estambul.

Durante el fin de semana, Larkin expresó en Instagram que no consideraba prudente que la Euroliga prosiguiera.

"No es un secreto que desde que se pospuso la temporada, los jugadores no hemos podido mantenernos en condiciones óptimas", escribió Larkin. "Aparte del facto de riesgo de posiblemente contagiarse del virus, la posibilidad de lesionarse es muy alta".

"Cada equipo merece un oportunidad equitativa de ganar la Euroliga, pero con esta pandemia muchos equipos y jugadores no hemos podido tener la oportunidad de entrenar como otros", añadió. "No creo que el campeón de la Euroliga deba decirse por quien tenga la habilidad de entrenar o no".

El equipo de Larkin lideraba la liga con marca 24-4 al momento de la paralización, pero no se le reconocerá como campeón. El título quedará vacante.

Equivalente a la Liga de Campeones de futbol, la Euroliga cuenta con la participación de los mejores equipos de varios países. Su plan ahora es que los 18 equipos que intervinieron esta temporada repitan en la próxima edición.

Contempla realizar una pretemporada más larga este año con el fin que sus jugadores se recuperen físicamente y mentalmente a plenitud para el siguiente curso.

La idea es poner en marcha la temporada 2020-21 el 1 de octubre.