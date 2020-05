Regreso de Pancho Barraza a la música se debe a Julión Álvarez

El cantante Pancho Barraza asegura que Julión Álvarez es en gran parte responsable de su regreso a la música, tras ocho años de ausencia en los escenarios.

"Llevábamos un año de trabajo cuando nos toca la puerta un individuo llamado Julión Álvarez, poniéndome una gira, junto con mi compadre Julio "El Coyote". Una gira de seis meses, 50 fechas y me ofreció pagar de inmediato. Además grabó seis canciones de mi autoría, qué te puedo decir, no me queda más que darle las gracias al señor", compartió con Notimex.

Barraza asegura que está gira fue el empujón que necesitaba para reconquistar los escenarios, ahora renovado: "Julión pensó que no iba a aceptar. Lo que le dije es que teníamos un plan elaborado de cómo levantar a Pancho Barraza, que nos iba a llevar dos o tres años, pero, que con eso que proponía nos llevaría dos meses", dijo.

En ese momento le hizo una promesa a Julión que cada que puede le refrenda: "Le dije el día que tú veas lo que va a lograr hacer Pancho Barraza, quiero que te sientas orgulloso, porque eres parte de esto", recordó.

Barraza aseguró que por Julión Álvarez siente un cariño, admiración y respeto profundo: "Hicimos toda la gira completa. Ahora nos saludamos de vez en cuando, de hecho, parte de su equipo trabaja conmigo, es decir, estamos confabulados trabajando con determinadas personas, sigue habiendo un cariño muy grande, nada más que él vive en Chiapas y yo en Mazatlán", expresó.

"Tanto a él como a su equipo le tengo un agradecimiento muy grande y estamos muy conscientes qué fue como cuando entras a un casino con cinco pesos, se los le echas a la máquina y te sale 'bonus, bonus, bonus bonus', fue mi premio. Todo se lo agradezco a él", aseguró.

Aunque también, a su ferviente fe en Dios: "Todo se lo agradezco a Dios nuestro señor, gracias a mi fe hemos logrado todo esto. Pero tengo claro que no hay un paso que des, un aliento, una lágrima que derrame, no hay una suerte que te provoques, no hay un beso, una canción, un abrazo, un problema que no puedas resolver, si no está la imagen de Dios delante de uno", concluyó.