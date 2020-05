Recuerdan la muerte de Lady Di en documental

Tanto el príncipe William como Enrique de Sussex casi no hablan sobre la muerte de su mamá, Diana de Gales; sin embargo, el hijo mayor de Carlos de Gales habló de sus sentimientos tras la muerte de su mamá, cuando se convirtió en padre.

"El fútbol, el príncipe William y nuestra salud mental", es un documental de BBC1 que habla sobre salud mental y, en una sincera entrevista, el duque de Cambridge habló con el futbolista Marvin Sordell, quien confiesa su depresión, intento de suicidio y paternidad.

"Fue el momento más difícil de mi vida. Crecí sin mi padre... y ahora tengo un hijo. Realmente no sé cómo estoy lidiando con esto y estoy luchado con mis emociones en este momento", contó.

Conmovido con la confesión de Sordell, el príncipe William habló sobre la pérdida de su mamá cuando solo tenía 15 años.

"Puedo sentirme identificado con lo que estás diciendo. Tener hijos es el momento más grande que te cambia la vida, realmente lo es, y estoy de acuerdo contigo. Creo que cuando has pasado por algo traumático en la vida, como cuando dices que tu papá no está cerca, o como en mi caso, que mi madre murió cuando yo era más joven, tus emociones al ser padre vuelven a pasos agigantados porque es una fase muy diferente de la vida y no hay nadie para ayudarte. Yo, definitivamente, me sentí a veces muy abrumado", reveló el hermano del Harry.

Por otro lado, el nieto de la reina Isabel ll menciona que la llegada de sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis fue increíble, pero también fue aterrador, sin embargo, es algo que ha trabajado con su esposa, Kate Middleton.

Esta no es la primera vez que habla sobre la muerte de Lady Di, el año pasado participó en una película en la que habló con futbolistas como Peter Crouch sobre la pérdida de su mamá.