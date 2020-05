Rosana canta durante 24 horas

La cantante española Rosana ha podido comprobar con su maratón de 24 horas de concierto para recaudar fondos para la Cruz Roja en la lucha contra la pandemia del COVID-19 que "cuando el ser humano está junto, no existen las fronteras".

"Estando confinada aquí (en Colombia) me produce una extraña mezcla entre estar bien porque estoy haciendo lo que debo y estar mal por no estar ayudando, entonces buscando cómo puedo mezclar eso de ayudar sin saltarme las normas, aparece ese 24 horas", aseguró la cantante desde Bogotá.

El pasado 1 de mayo, Rosana (Lanzarote, 1963) comenzó su iniciativa en retransmitida en vivo en la que durante 24 horas cantó, habló y compartió momentos tanto con sus fanáticos como con personalidades internacionales quienes también se sumaron a donar artículos para una subasta.

"Si el artista es de Colombia, la ayuda va para Cruz Roja Colombia y así por todos los lugares del mundo. Nació de la necesidad de ser conscientes de que lo que está pasando en el mundo entero, no en un lugar en concreto. Yo creo que se me despertó la conciencia de que en una pandemia es la solidaridad con el mundo", comenta la cantante.

Desde Alejandro Sanz hasta Carlos Rivera pasando por el tenista Rafael Nadal o Piso 21, son las variadas personalidades que se han sumado. Sin embargo, aún no hay adelanto de quienes aparecerán en un ejercicio similar que llevará a cabo este domingo, pero esta vez con una duración de 12 horas.

"Se trata no solamente de recaudar, sino de entretener y de alguna manera muy exagerada de intentar concienciar de que en este momento no hay clases, ni economías que puedan y otras que no: el virus no está midiendo, está afectando a todos por igual y por eso hay que sumarse", considera.

Todo esto lo ha llevado a cabo desde Bogotá, lejos de su casa, ciudad en la que se encuentra al ser parte de la nueva temporada de "Factor X" como jueza de nuevos talentos. Sin embargo, la cantautora asegura que ha pasado un buen tiempo en la capital colombiana.

"No es el país donde nací pero aquí me siento súper querida, mimada, consentida y a veces incluso malcriada. No me puedo quejar ni un poquito porque estoy en un lugar donde quiero y me siento querida. Evidentemente uno echa en falta a la familia y a los amigos pero es indiscutible que estoy en un país donde me siento súper querida y protegida", asegura.

Rosana cree que la música suele no estar tan valorada como se debe, pues considera que es "tan invisible como poderosa" y cree que el rol social que cumple es el mismo de siempre.

"La música siempre ha tenido la misma finalidad: no solamente de concienciar, sino acompañar, respetar y es que es como el aire, uno no sabe lo que vale hasta que le tapan la nariz y la boca. Es uno de los mejores pegamentos que existen entre las almas de las personas".

En la actualidad, la cantante se encuentra en el proceso de composición de lo que será su próximo disco, sin embargo, aún no hay mucho que adelantar al respecto.

"Yo creo que ahora mismo estoy componiendo en vivo y en directo. Todo lo que quiero hacer es encontrar una canción que consiga que todo esto lo llevemos de una manera mejor", dice.

Además, explica que su proceso de composición no se basa en temas en específico pues todo es resultado de lo que sale en los momentos de inspiración.

"No estoy procesando una vez más las canciones ni la música por la cabeza, sino que simplemente estoy limitando a sentarme a sentir, a escribir y a intentar responsabilizarme de eso que sale. Si nunca he procesado las canciones por la cabeza ahora menos", finaliza.