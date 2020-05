'Presidentes olvidan legado de Carranza'

En el marco del centenario luctuoso de Venustiano Carranza Garza, (Cuatrociénegas, Coahuila, 29 de diciembre de 1859 - Tlaxcalantongo, Puebla, 21 de mayo de 1920), su nieto Venustiano Carranza Peniche reflexiona sobre la Constitución de 1917, documento promulgado por su abuelo, y en torno del olvido de quien fue uno de los protagonistas de la Revolución.

"En los 25 años próximos a su muerte, Carranza no era conocido, prácticamente fue borrado de la historia de México. Quizás las nuevas generaciones lo ven como el nombre de una calle, municipio o alcaldía, pero de su obra profunda se conoce poco".

El 21 de mayo de 1920, Carranza Garza falleció a causa de impactos de balas. Algunas versiones señalan que fue un asesinato, mientras que otras apuntan hacia un suicidio. En tanto, se le recuerda por haber promulgado la Carta Magna.

Además, Carranza trabajó junto con Félix Fulgencio Palavicini, ingeniero topógrafo tabasqueño. "Palavicini era de su gente de confianza, trabajaron juntos", dice el nieto, ingeniero industrial.

El nieto señala que tras su muerte no se investigó sobre Carranza, hasta que se fundó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque sostiene que para ese momento, lo estudiado ya fue sobre fuentes "secundarias".

"Ahora se retoma el personaje y se le comienza a investigar más. Los investigadores dicen que es el creador del Estado mexicano. Él se levantó contra Victoriano Huerta en 1913 cuando asesinó a Madero, y denominó al ejército como Constitucionalista porque buscaba reconstruir el orden constitucional que se había violado a través del asesinato del presidente".

Carranza Garza fue asesinado siendo presidente en funciones y se le reconoce por haber promulgado la Constitución de 1917, documento que sigue vigente.

"A 100 años de que murió hay una asignatura pendiente para México, porque hubo 70 años de priismo donde la Constitución no fue respetada. Los últimos 30 años que llevamos con otra alternancia, se ajustan a las circunstancias, a quedarse con el poder, pero realmente el concepto legal y constitucional de fortalecer al Estado no es la prioridad de los gobiernos que han estado durante los últimos 100 años", declara.

Carranza Peniche enfatiza que en 1920, el poder fue tomado con "las balas" y que durante 70 años se quedó un grupo que aunque "tuvo ciertos logros", mantuvo un poder absolutista y la situación no es diferente con la alternancia.

"La alternancia que hubo (panista, priista) en su afán de mantenerse en el poder, no entendieron la importancia de establecer el Estado de Derecho. A través de las fuerzas vivas democráticas vivas, México ha avanzado en ese sentido. A Morena aún no podemos evaluarla totalmente, pero no van por el camino que todos esperábamos, empieza a haber una tendencia a una inclinación absolutista".

En el marco de los 100 años del deceso de Carranza, los nietos del expresidente, Venustiano Carranza Peniche, hijo de Jesús Carranza Hernández, y Rosalía Carranza Prunes, hija de Venustiano Carranza Hernández, buscan reunir los restos y demostrar a través de una investigación que su abuelo fue asesinado.

"Es una investigación con la que busco demostrar que no fue un suicidio y acusar concretamente a los asesinos, es decir, el grupo sonorense encabezado por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta".

Los descendientes también buscan reunir los restos de su abuelo, porque una parte se encuentra en una escultura ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza y otra parte en una de las columnas del Monumento a la Revolución.

Además buscan realizar la Ruta de Carranza conformada por un recorrido por los principales estados por donde pasó el constitucionalismo: Querétaro, Veracruz, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México. Sin embargo, esos proyectos tuvieron que suspenderse por la pandemia.

"El principal aporte de Venustiano Carranza es la Constitución de 1917, pero también Carranza dejó otros legados que son del todo tangibles, es decir, el nacionalismo y la dignidad por el cargo de Presidente", señala el historiador Javier Garciadiego.

En entrevista, el especialista en la Revolución mexicana explica que si bien la Carta Magna es relevante porque "es nuestra ley general" y que sigue vigente, la importancia de Carranza también está en la forma en que manejó su estancia en la presidencia.

"Siempre lo hizo con serenidad y dignidad. Por ejemplo, cuando llegó al jacal en Tlaxcalaltongo, le dijo a sus acompañantes: 'Este será el Palacio Nacional por una noche', es decir, tuvo la idea de que los símbolos son importantes. Él es el gran educador político de la nación. La dignidad es importante porque estaban en una revolución y vio que Madero no había sido respetado e incluso recibió burlas, pero Carranza siempre tuvo jerarquía".

Además de la dignidad del cargo, Garciadiego señala al nacionalismo como otro aporte de Carranza: "Le dedicó mucho a negociar con un país como Estados Unidos", en un contexto en el que había una revolución y con la incertidumbre por parte de los norteamericanos de no saber qué pasaría con sus inversiones.

"Es decir, también fue un gran negociador internacional".

Javier Garciadiego ofrecerá este jueves la conferencia virtual "Venustiano Carranza. A 100 años de su asesinato", que transmitirá El Colegio Nacional a través de su canal de YouTube.

El historiador también participará en el foro "A 100 años de la muerte de Venustiano Carranza", en el que también estarán Luis Barrón y Felipe Ávila. El evento es organizado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y el Museo de la Revolución y será transmitido a las 17:00 horas, por los canales de YouTube de ambos espacios.

