Alan Pulido recibió llamada de la Selección Mexicana

Alan Pulido, delantero del Sporting Kansas City de la Major League Soccer (MLS), reveló que ha tenido contactos con personal de la selección mexicana para monitorear su estado físico.

“Sí tuve contacto con gente se la selección. Me preguntaron que cómo estaba físicamente. Me contactaron para ver cómo he estado trabajando. Algunas preguntas personales del estilo y mi adaptación en la MLS”, comentó para ESPN.

El exjugador del Guadalajara apuntó que, gracias a esa comunicación con gente del “Tricolor”, tiene la esperanza de que el argentino Gerardo “Tata” Martino lo tome en cuenta para futuros compromisos.

“Ojalá y que se pueda dar un llamado en algún momento o cuando se requiera. Yo seguiré haciendo lo mío y sé que si lo hago bien habrá consecuencias y estaré de regreso en la selección”, añadió

Pulido ha marcado dos goles en el inicio de la temporada 2020 de la MLS, pero la pandemia de coronavirus en Estados Unidos cortó su ritmo y el de los “Wizards”, que ligaron dos victorias consecutivas.

En apenas dos partidos en el balompié estadounidense, el canterano de Tigres UANL afirmó que ha percibido que los defensas son menos tácticos que en la Liga MX, por lo que suelen ser más rudos y pegar más.

“El futbol mexicano son más táctico, ya que no salen tanto de su zona y acá siguen más al delantero centro, si me muevo van atrás de mí. Hay mucho contacto, pegan más y el árbitro lo permite, no te marcar cualquier falta”, explicó.