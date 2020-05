Aunque han aumentado los reportes de fiestas y reuniones sociales en plena pandemia del COVID-19 en la ciudad de Torreón, el alcalde Jorge Zermeño afirmó que mantendrá su postura de apelar a la responsabilidad y el sentido común de las personas, además de confirmar que seguirán sin detener a quienes están en la vía pública sin justificación.

Fue durante el fin de semana pasado que las autoridades estatales y municipales cancelaron festejos en diversos puntos de la región ante el alto riesgo de contagio que suponían las aglomeraciones de personas, en muchos casos con adultos mayores y menores de edad.

No obstante, Zermeño negó que se vayan a aplicar mayores medidas que los llamados de atención en el caso de los ciudadanos, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, como Gómez Palacio, donde incluso se aplican servicios sociales a quienes salen a la vía pública injustificadamente.

"El llamado es que tenemos que ser responsables todos, corresponsables, yo no puedo andar detrás de ti o de todos, yo no voy a detener a la gente que ande en la calle, no la voy a mandar a barrer las calles porque anda de irresponsable, pues en la calle yo apelo a la responsabilidad de cada quien".

El presidente municipal recordó que se deben respetar especialmente los derechos fundamentales de las personas, instrucción que se ha dado desde el inicio de la pandemia a toda la estructura del Ayuntamiento de Torreón, en especial a las corporaciones de vigilancia y orden. "No puedo inventarte alguna falta porque te veo en la calle y no me justificas qué andas haciendo".

Zermeño precisó que aunque se ha anunciado ya una reactivación económica en Coahuila, eso no quiere decir que las medidas sanitarias de distancia social, uso de cubrebocas y hasta resguardo se deban omitir, por lo que reiteró a que la población de Torreón debe seguir cuidando su salud y evitar el contagio viral con las medidas que se han anunciado previamente.

Dentro de las acciones que se van a tomar con la reactivación económica se contempla la reanudación gradual de los ramos automotriz, manufacturero y minero en general, además de la reactivación por etapas de servicios comerciales. En cada establecimiento se deberán mantener medidas de distancia social, higiene estricta y hasta uso de cubrebocas.

En caso de que algún comercio o empresa no respete las medidas sanitarias, las autoridades municipales se encuentran facultadas para aplicar sanciones según sea la falta que corresponda. En otros casos, como iglesias y las plazas comerciales, las aperturas serán a criterio de las autoridades locales y también en apego total a las medidas de prevención del contagio.

Otras situaciones como eventos masivos, espectáculos deportivos y culturales siguen suspendidos de forma indefinida. El lunes por la tarde el propio gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo que lo "más importante es la salud de la ciudadanía" por sobre posibles fechas de reanudación.

Buscan homologar acciones

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, expresó lo complicado que resulta poner fecha a la reapertura de negocios y adelantó que no podrá ser igual en todas partes, de modo que es probable que se opte por la aplicación escalonada de las medidas aplicadas a dicho fin.

En ese sentido dijo que el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, la convocó a una reunión, en la que se espera la presencia del alcalde de Lerdo, Homero Martínez, para buscar coincidencias y homologar acciones, pues en Gómez Palacio apenas se está en la etapa en que están saliendo los contagios.

Dijo que mientras se busca el esquema para reactivar la economía, la prioridad es la salud de la población, por lo que se mantienen las acciones en apoyo de las familias afectadas por la cuarentena.