Video de Danna Paola desata polémica en ruptura de Yatra y Tini

Lo que quizá empezó como una broma, ahora parece que está haciendo que los fans de Sebastián Yatra y Tini Stoessel piensen que Danna Paola ha sido la causante de la ruptura amorosa entre el cantante colombiano y la actriz argentina.

Hace una semana Danna subió un video a sus redes sociales en donde cantaba uno de sus temas, "Mala fama" en el que hizo un pequeño cambio en una de sus estrofas, acción que provocó que se empezará a especular sobre una posible relación entre Paola y Yatra.

La intérprete de "Oye Pablo" aparece en el mencionado clip diciendo "que si me fui con Maluma, no; que si con Yatra… con Yatra sí me fui", lo que de inmediato fue tomado como prueba de haberse metido en la relación del cantante colombiano, aunque ella lo hizo en tono de broma.

Días más tarde en un "live" que tuvo con sus fans, se le preguntó a Danna que cual era su tipo de relación con el cantante a lo que la mexicana respondió "¿Que qué pasó con Sebastián Yatra?, pues que va a pasar, que hicimos un facetime y nos juntamos a componer, eso es todo". Esta llamada de la que habla la mexicana se dio a inicios de abril.

Pese a la respuesta, el nombre de Danna Paola se ha vuelto "Trending Topic", pues se cree que ella fue la tercera en discordia.

Tras esta polémica los fans de Danna crearon en "hashtag" "#EstoyContigoDanna" para apoyarla.