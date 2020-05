Estrategia contra COVID-19 ha sido exitosa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la estrategia implementada para combatir el COVID-19 ha sido exitosa y de no haber tomado medidas como la sana distancia, no habría sido posible contar con infraestructura y personal médico suficiente para atender la epidemia.

A su vez, el subsecretario, Hugo López-Gatell Ramírez enfatizó que sin la Jornada Nacional de Sana Distancia, la pandemia en el país habría sido más corta, pero con mayores consecuencias.

"Son malas las comparaciones, pero a veces exageran nuestros adversarios de mala fe, entonces para nosotros ha sido muy exitosa la estrategia que se ha aplicado gracias a los médicos, expertos, a los científicos mexicanos desde el principio se habló de la famosa curva, es más, hasta podría mostrarla, no íbamos a poder tener las camas y especialistas, y lo más importante, salvar vidas, nos duelen mucho los fallecidos, pero muchos se han salvado, se han recuperado por la atención médica", dijo el mandatario.

Mientras que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aseguró que de no haber implementado las medidas de mitigación de COVID-19, la epidemia habría acabado antes, pero con más contagios, mayor número de muertes y el sistema de salud se habría visto rebasado.

"En esta gráfica vemos la curva que habría sido sin intervenciones, las predicciones de acuerdo con las medidas de mitigación y lo que ocurrió. Sin intervenciones el pico máximo habría ocurrido el 2 de abril, pero con un costo elevadísimo porque no habríamos tenido la capacidad de alojar a las personas en los hospitales, tuvimos la fortuna de no ser el país de inicio de la epidemia, pero sí esta curva llegara hoy, podríamos atenderla, pero para el 2 de abril, no".

Afirmó que sin intervenciones, para el día 61 de la epidemia, el Valle de México habría tenido 38 mil 773 casos confirmados a COVID-19, de acuerdo con las predicciones 11 mil 212 y en ese momento hubo 10 mil 263 casos, "es decir, 26% de lo que se había predicho, una reducción de 74% de lo que habría pasado sin intervenciones".

Sobre los municipios de la "esperanza" que pueden reanudar actividades, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que existe una coordinación con las autoridades estatales, municipales y tradicionales.

"Las medidas no son coercitivas, se da a conocer que hay condiciones para regresar a la nueva normalidad poco a poco, con medidas sanitarias, con cuidado, pero no se exige, no es obligatorio, cada pueblo decide, la gente, sus asambleas, sus gobiernos municipales, con el personal de salud, con maestros, hay una amplia participación y todo es por consenso, por convencimiento, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho".