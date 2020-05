'Falla' la reapertura de juzgados

Largas filas de abogados y solicitantes de asesoría jurídica se registraron ayer en los juzgados civiles y de lo familiar al reanudarse las actividades en el Poder Judicial del Estado de Coahuila, en el Distrito Río Grande de Piedras Negras, debido a los protocolos implementados ante la actual pandemia del COVID-19.

La reanudación de las actividades en los juzgados penales, civiles y de lo familiar, se llevó a cabo tal y como lo anunció la semana pasada Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila.

Y con ello, la implementación de una serie de medidas de sanidad, que el pasado lunes rebasó a la autoridad, al menos en los juzgados de lo civil y familiar en Piedras Negras, aunque también se pudo observar en la ciudad de Saltillo, donde se generaron largas filas de abogados e interesados en los procesos.

Se instalaron módulos de revisión sanitaria en la entrada al Palacio de Justicia de Piedras Negras, que constaban de un tapete sanitizante para el calzado, la aplicación de gel, toma de la temperatura, así como el debido registro de quienes ingresan al edificio.

Posteriormente, se les indicaba a los abogados que solo podrían acudir a un juzgado a la vez, y utilizando cubrebocas.

En caso de tener varios asuntos, primero debían ir a un juzgado, regresar y solicitar otro número, ya que sin este no se les atendería, situación que generó inconformidad entre los abogados.

Incluso, hubo abogados que invirtieron hasta cuatro horas para poder ver sus casos en los diferentes juzgados, mientras que las personas que acudieron a buscar asesoría jurídica, también padecieron esta situación, pues a ellos los mantuvieron en el exterior del inmueble.

Mientras que, en el caso del Centro de Justicia Penal Acusatorio, ubicado en terrenos del penal de Piedras Negras, también se realizó una modificación en el acceso al edificio.

Se instaló un módulo de revisión sanitaria en la entrada, se reubicó la recepción y se establecieron varias filas para los abogados, dependiendo del asunto a tratar.

De la misma forma, en este filtro se les toma la temperatura, se les proporciona gel antibacterial y se exige el uso de cubrebocas para ingresar al inmueble.

Wendy Pedroza, una abogada en Saltillo, se manifestó en contra del protocolo establecido para reanudar las actividades en los juzgados del Poder Judicial, al asegurar que además de que no se están atendiendo las medidas de recomendación, presenta deficiencias en la comunicación.

Resaltó que aunque ayer reanudaron labores en varios juzgados, la forma en la que se está haciendo el trabajo deja mucho qué desear, pues además de no contar con formalidad, es difícil entablar la comunicación a través de la forma en que la están llevando a cabo.

Calificó de absurdo que sea mediante cartelones pegados en los juzgados que se estén dando los avisos tanto a los defensores como a la ciudadanía.

Sin embargo, no se hace uso de las redes oficiales, de los medios de comunicación o la página oficial.

Añadió que las audiencias que fueron suspendidas tras la contingencia generada por el COVID-19, han sido reanudadas, no obstante, se desconocen las fechas, pues en los cartelones solo se pide que se llame a los teléfonos, mientras no se hace la notificación de forma oficial a las partes.

"No se sabe cuándo las van a notificar, cuándo va ir el actuario o van avisar, esto no está bien, pues Nuevo León es todo a través de expedientes virtuales".

Añadió que además los juzgados no cuentan con los insumos suficientes como gel antibacterial, mientras que algunas personas que acudieron no portaban cubrebocas o no se ha dispuesto de algún filtro para revisar la temperatura de quienes ingresan.

Indicó que por ser el primer día aún no ha ido mucha gente, no obstante, en los próximos días habrá mayor afluencia.

"No hay además una Sana Distancia, por lo que las medidas que se utilizaron para regresar no fueron las adecuadas y es algo muy preocupante porque los trabajadores estén expuestos y preocupados", dijo.