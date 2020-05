Trump asegura tomar hidroxicloroquina contra COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que está tomando hidroxicloroquina para prevenir el contagio de COVID-19. El controversial uso del medicamento contra la malaria ha sido promovido por el mandatario durante la pandemia.

"Yo lo estoy tomando desde hace un par de semanas. He escuchado muy buenas historias (sobre su uso) y si no es bueno, no hay daño que temer; ha existido desde hace cuarenta años para malaria y lupus", señaló Trump durante un evento con líderes restauranteros en la Casa Blanca.

El presidente también mencionó que los trabajadores sanitarios en la primera línea contra el COVID-19 están tomando el fármaco. "Creo que la gente debería tener permitido tomarla", dijo, y afirmó haber recibido reportes positivos sobre su uso por doctores del país.

Frente a las recomendaciones del presidente, a finales de abril la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) advirtió sobre efectos secundarios graves si el medicamento es utilizado de manera generalizada por los ciudadanos fuera de los hospitales.

El 14 de mayo el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo de la respuesta federal estadounidense contra la pandemia, aclaró que la eficacia de la hidroxicloroquina contra el COVID-19 no está probada, por lo cual los Institutos Nacionales de Salud (NIH) iniciarían una investigación.