Gracias a cuarentena, Patricia Reyes Spíndola amplía su campo de acción

La actriz Patricia Reyes Spíndola asegura que en toda situación, por más adversa que sea, se le tiene que ver el lado amable y está cuarentena le ha traído nuevas oportunidades de acción, pues, encontró en el internet una manera de expandir sus conocimientos y explotar su faceta de docente.

"Por eso siempre digo que no hay mal que por bien no venga. La experiencia de estar dando clases en líneas me ha llevado a una idea fantástica. Cómo hago muchos 'en vivos' me han escrito muchos actores que están en Chile, en Venezuela, Ecuador, Brasil, todo Estados Unidos, como Chicago, Los Ángeles y me han pedido que sigan las clases, entonces les propuse que hiciéramos un Diplomado en línea y he tenido una muy buena respuesta".

Este proyecto empezará una vez que la cotidianidad vuelva tras el levantamiento de la cuarentena: "Cuando vuelvan todas las escuelas a funcionar arrancaré con esto. Así que el aprendizaje desde este arraigo domiciliario es transformar lo negativo en positivo y ahora, todos los que vivan fuera, en provincia en el extranjero y que no pueden venir a la Ciudad de México, vamos hacer un diplomado por la red para todos", expresó emocionada.

Finalmente la actriz se dijo muy satisfecha por la respuesta que ha tenido del público, para quienes puso un número telefónico para que le llamen y platiquen en este encierro que a muchos les ha afectado emocionalmente.

"Las llamadas van muy bien, viento en popa, estoy muy contenta, el público ha tenido muy buena reacción, la gente me dice cosas lindas como que les hice el día y poder alegrarle el día a alguien desde el encierro, ya me parece que es una bendición", concluyó.