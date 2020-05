Blanca Félix habla sobre avance en la Liga MX Femenil

La mexicana Blanca Félix, guardameta de las Chivas de Guadalajara femenil, aseguró ayer que su generación abre camino para que las figuras que vienen tengan una mejor paga.

"Tenemos tres años de liga y estamos seguras de que somos las pioneras y que en un futuro las niñas tendrán mejores sueldos", dijo en entrevista.

Las portera de 24 años de edad es una de las jugadoras que debutó desde el inicio de la Liga Mx femenina en 2017. El torneo es uno de los peores pagados del mundo, pues las jugadoras perciben 42 mil pesos anuales en promedio, unos 3,500 pesos al mes.

Félix afirmó que sus compañeras saben que para lograr una mejor paga deben mantener un buen nivel futbolístico y "picar piedra".

La guardameta hace un balance positivo de los primeros tres años de la liga que reúne a 18 equipos en el país y que ha enfrentado voces en contra por un supuesto bajo nivel futbolístico y un escaso espectáculo.

"Fue un impacto para todos, no pensaban que la liga iba a tener este auge pero nosotras encantadas de que las personas se hayan dado la oportunidad de vernos y de demostrarles que nosotras también jugamos, somos profesionales y trabajamos duro para dar el mejor espectáculo y darles buenos resultados", señaló.

La joven nacida en Sinaloa llegó a Guadalajara con la ilusión de debutar en primera división con Chivas, el equipo con el que se identificó desde niña. Aunque ahora es la arquera titular, mantener el puesto le costó esfuerzo, paciencia y días de tristeza.

"La clave fue la paciencia, la disciplina, trabajar con profesionalismo porque llegaba al equipo más grande de México y no iba a ser fácil ganarme un lugar, también a veces cuando no juegas hay días buenos y días malos, que no te sientes parte del grupo y ahí tiene que salir la fortaleza y las ganas de avanzar", dijo.

La culminación de su largo camino llegó cuando levantó el trofeo de campeona con Chivas en el torneo Apertura de 2017. "Fue la cereza del pastel", el "sueño cumplido" que le ha llevado a ponerse nuevas metas, "a crecer" como profesional y como persona, aseguró.

La jugadora afirmó que quiere seguir vistiendo la camiseta rojiblanca al menos hasta que el equipo logre otro título de liga, pero también anhela emigrar al Barcelona.

"Si se presenta la oportunidad de ir al extranjero sería bueno porque allá también hay buen futbol y es diferente, no es una puerta que tenga cerrada, pero por lo pronto mi cabeza y todo está aquí en Chivas, si se presenta la oportunidad de crecer, la voy a tomar", expresó.

Chivas concluyó la jornada 10 en el tercer lugar del torneo. Félix considera que el equipo volverá fuerte para reanudar los actividad cuando la Federación Mexicana de Futbol lo permita.

Junto a sus compañeras, la jugadora realiza sesiones de entrenamiento virtuales para mantenerse en forma, aunque aceptó que extraña la cancha.

"Es más complicado estar en casa porque no te puedes aventar, es extrañar sentirte futbolista eso es lo más difícil y también la ansiedad de querer volver ya, pero uno entiende que así es y no hay de otra", dijo.