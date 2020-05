Entregarán bono a transportistas a partir del 1 de junio

El próximo 1 de junio comenzará la entrega de los cerca de 350 millones de pesos para apoyar en la compra de combustible a los transportistas de la Ciudad de México.

"Estamos coordinando todo para el 1 de junio iniciar, a reserva de que por temas de salud nos den otra instrucción; queríamos empezar a finales de mayo, pero por la jornada de salud, preferimos postergarla, tanto por los conductores, del personal y por el momento seguimos confirmados de esta manera", dijo la directora General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular de la Secretaría de Movilidad, Nadjeli Babinet.

Recordó que se tiene previsto entregar -durante cinco meses- 15 mil apoyos a concesionarios de rutas, quienes recibirán 4 mil pesos al mes, y mil 805 para concesionarios de corredores, quienes recibirán 6 mil al mes.

"Este programa no sólo es para el bono, también tenemos un programa de regularización de los documentos de los transportistas. Primero tienen que hacer un registro en línea, meten sus documentos y nosotros hacemos una revisión de que sean legítimos, coincidan los datos, tengan la posibilidad de comprobar que sí tienen una concesión y que la unidad que nos señalan existe, no ha sido chatarrizada y no está robada", dijo.

Destacó que para producir las tarjetas, poner una imagen y un mecanismo de seguridad en la entrega de los bonos de combustible, la Semovi contrató a la empresa Sí Vale. Detalló que los plásticos tendrán medidas de seguridad para que los beneficiarios solo puedan usar en el combustible que está autorizada cada unidad e incluso se identificará la placa de cada automóvil a la que se le asignó ese bono y en el caso de que se detecte un mal uso, se podrá cancelar.

"Son medidas de seguridad altas, no solamente para que no puedan ser clonadas; tenemos un seguimiento con apoyo de Sí Vale de cómo se usa la tarjeta, en caso de que, por ejemplo, un mismo ID hiciera dos cargas en dos puntos diferentes, o que fueran distantes o que cargara más del monto, estaría bloqueándose", dijo. Comentó que la firma demostró una amplia cobertura en las empresas de distribución de combustible.