Cuestionan tema de transparencia

Durante la décimo novena sesión de la Comisión de Contraloría, Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es presidida por la Síndica de Vigilancia, Dulce María Pereda, se cuestionó la transparencia en las dependencias municipales de Torreón.

Durante la sesión, que se desarrolló de forma virtual, Pereda indicó que el titular de la Unidad de Transparencia Municipal, Pablo Enrique Ríos Triana, compareció e informó que en lo que va del año, el Municipio ha recibido un total de 208 solicitudes de acceso a la información, por lo que fueron girados un total de 285 oficios a diferentes dependencias.

El funcionario resaltó que las áreas que más reciben solicitudes de información son la Tesorería con 68, Cabildo con 60, así como la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo con 29.

Además informó que tres solicitudes no fueron respondidas por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), además de que se recibió un recurso de revisión.

Fue en la ronda de preguntas, donde la Síndica de Vigilancia hizo el señalamiento de que hay dependencias que están incumpliendo en materia de transparencia; señaló que la información de pagos de cheques solo está publicada hasta el mes de febrero, la nómina hasta marzo, la cuenta pública hasta febrero y aseguró que lo más preocupante es que la Dirección Municipal de Cultura no sube información desde el mes de diciembre.

Al respecto, el titular de la Unidad de Transparencia Municipal argumentó que a mediados de marzo, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) suspendió los plazos de ley para responder las solicitudes de acceso a la información y para cargar información pública y que posteriormente el mismo ICAI emitió comunicado el 12 de mayo para extender la prórroga en sus plazos hasta el 29 de mayo.

Al respecto, Pereda manifestó que "no somos un municipio que haya dejado de trabajar. Continúa al 100 por ciento la actividad, por lo que no se justifica que las dependencias no carguen información, no hay pretexto y me parece que se están relajando".

Por su parte, la primera Síndica, Sandra Mijares Acuña, señaló que se está trabajando con normalidad y se tiene que dar cumplimiento a todo.

"La transparencia es un tema muy importante y no tenemos por qué aflojar el paso, independientemente de las prórrogas del ICAI", resaltó.

El regidor José Ignacio García Castillo, se sumó a los señalamientos de las síndicas y sugirió llamar a comparecer a los titulares de las áreas que presentan deficiencias, y como primera instancia generar un exhorto firmado por los integrantes de la Comisión y hacérselos llegar mediante la Unidad de Transparencia Municipal.

El punto fue aprobado por unanimidad como acuerdo de la Comisión de Contraloría Transparencia y Acceso a la Información.