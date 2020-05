Preocupa muerte de doctor por COVID-19

Tras la muerte de un médico de 66 años residente de Tlahualilo a causa del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el alcalde del municipio, Alejandro Rodríguez Belmonte, manifestó su preocupación debido a que el fallecido prestaba sus servicios en uno de los consultorios particulares de mayor demanda ciudadana, además de que tenía una farmacia.

"Siempre estuvo atendiendo, yo me di cuenta el martes porque me comentaron que se lo habían llevado enfermo, posteriormente supe que había muerto por el COVID-19, sí hay preocupación precisamente por eso, porque sí hubo muchas personas que atendió, pero en este momento nosotros no sabemos quiénes son esas personas", declaró.

La defunción del doctor fue la número 20 en el estado de Durango, y de acuerdo con la Secretaría de Salud, el hombre tenía antecedente de contacto con un caso positivo a coronavirus, además de que presentaba obesidad como comorbilidad.

El presidente municipal informó que se trataba de un médico con el que "casi acudíamos todo el pueblo de Tlahualilo", de ahí que convocó a un comité de salud que se conformó en el municipio para reforzar las medidas preventivas durante esta emergencia sanitaria.

Rodríguez Belmonte confirmó también que después de la muerte del médico acudió personal de la Secretaría de Salud para sanitizar el establecimiento donde este laboraba y demás espacios públicos.

No obstante, dijo desconocer si por parte de las autoridades estatales se había establecido un cerco epidemiológico y dado seguimiento a la cadena de contagio para aislar a todas las personas que tuvieron contacto con el difunto.

"La verdad nosotros como Ayuntamiento no tenemos ningún conocimiento, todo lo maneja la Secretaría de Salud con mucho hermetismo. Nosotros como Ayuntamiento hemos estado trabajando, pusimos filtros sanitarios, hemos estado al pendiente de todo eso, de hecho toda la persona que llegaba se monitoreaba, compramos termómetros infrarrojos para estar checando todo esto, sí ha habido trabajo de parte de nosotros en ese aspecto, teníamos más o menos bien controlado todo esto, pero las cosas se empezaron a salir de control", mencionó.

Según el alcalde, hasta el momento Tlahualilo no ha recibido apoyo por parte del Gobierno del Estado en términos de insumos y demás equipo para atender la contingencia de salud, por lo que las acciones que se han implementado se han ejecutado con recursos propios del municipio. "Nos sentimos un poco abandonados en ese sentido", dijo.

Ayer, la directora de Servicios de Salud en la entidad, Blanca Estela Luna, dijo que sí se está dando seguimiento a las personas que tuvieron contacto con el médico, por lo que la población puede estar tranquila.

"Estén ustedes tranquilos, se están realizando todas las medidas preventivas y el seguimiento de contactos para hacer una detección oportuna de algún caso positivo; hasta el momento ninguno de los contactos ha presentado sintomatología, pero los tenemos aislados", apuntó.

La Secretaría de Salud en el Estado de Durango reportó ayer el quinto caso positivo de coronavirus en el municipio de Tlahualilo y de esta cifra, tres son defunciones. Además, hay ocho casos sospechosos.

En toda la entidad se han confirmado 151 casos positivos, registrándose entre ellos 20 defunciones. De esta cantidad, un total de 40 casos pertenecen a Gómez Palacio; 5 a Lerdo y uno a Mapimí, todos municipios laguneros.

Tras el fallecimiento del doctor, la comunidad de Tlahualilo rindió un homenaje en su consultorio particular.

Al exterior colocaron fotografías, flores de color blanco y rojo, veladoras, imágenes religiosas y mensajes como "Te extrañaremos" y "Doctor, siempre estarás en nuestro corazón".