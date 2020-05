Will Smith sorprende con un nuevo rap

Will Smith se adueñó este viernes de Twitter al sorprender a los jóvenes con su rap en el "remix" de Will, la canción con la que Joyner Lucas le había rendido homenaje a principios de marzo.

La participación de Smith ha causado tal impacto que se mantuvo por horas entre los temas más comentados en Twitter, con reposteos de la canción, algunas de sus citas y fotos de su carrera, que ha incluido cuatro discos como rapero entre 1998 y 2005.

La colaboración nació cuando el cantautor, poeta y productor musical Lucas lanzó su canción Will sobre cómo Smith lo había inspirado e influenciado y luego de que el actor expresara que se sentía honrado y le daba "las gracias humildemente”.

En el verso que Smith aportó a la canción subrayó cómo había creado su éxito de una manera “limpia” e hizo un paseo por algunos de los momentos más importantes de su historia, entregando “rosas” a la gente que había influenciado su trayectoria.

Entre ellos se destacan Nelson Mandela, Muhammad Ali, Eddie Murphy y el fallecido actor de su serie The Fresh Prince of Bel Air James Avery, quien hacía el papel de su tío.

Además de su colaborador Jazzy Jeff, su esposa Jada Pinkett-Smith, su coestrella en la serie Bad Boys, Martin Lawrence y sus hijos Jaden y Willow Smith.

"Debo haber olvidado que de verdad me pongo ocupado. Deben haber olvidado quién inventó 'Get Jiggy. Antes de que hubiese ventas en streaming. Mucho antes de iTunes y los fans todavía tenían que comprar los CD. Vendí 60 discos, estaba por todas partes (...). Lo hice todo sin malas palabras, porque no tenía que maldecir para contar la realidad”, rapea el artista.

Smith, de 51 años, recuperó su sitial en el altar de los ídolos de los adolescentes actuales en 2017, cuando comenzó a hacer contenido especializado para las redes sociales.

El resto de su familia se sumó a su revolución en internet al lanzar la sección de la “Mesa roja” en Facebook.

Además, su tercera película en la serie Bad Boys fue un éxito de taquilla a principios de año.