Amaga Sindicato del Sideapa de Gómez Palacio con paro de labores

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio amaga con realizar un paro laboral la próxima semana debido a una serie de incumplimientos al contrato colectivo de trabajo.

El líder del gremio, Salvador Canales, dijo que los empleados no han recibido uniformes además de que el organismo operador de agua no les ha entregado los contratos que se firmaron en diciembre del año pasado, esto pese a que la entrega de los mismos debió darse sesenta días después. "De hecho hasta ahorita me lo pasaron para que lo empezara a revisar y que no hubiera ninguna anomalía", señaló.

El Sindicato alega también que la paramunicipal hace movimientos de personal sindicalizado y de jefes inmediatos de mandos intermedios sin consultarles y de manera unilateral. Citaron como ejemplo que han enviado cloradores a otras áreas sustituyéndolos por personal de confianza, lo que significa una violación al contrato colectivo dado que esos puestos están tabulados. "Están contratadas esas actividades con el Sindicato", mencionó.

Canales dijo que aunado a esto, otro conflicto es que el sistema municipal quiere desaparecer dos plazas de la misma área de cloración, puestos que pertenecían a dos empleados que fueron dados de baja por sustraer material de forma ilegal de la misma empresa.

"Sin embargo nos comentan que por orden de la presidenta pues esos puestos van a desaparecer, esto no tiene fundamento porque el contrato colectivo está por encima de mí, por encima de él (del director) y de la presidenta con el respeto a ella, no sé a qué a qué término quieren llegar...quedan dos vacantes, las tenemos qué ocupar para completar la plantilla laboral", expresó.

En la actualidad, son 180 trabajadores sindicalizados y las bases 182 además de que hay siete empleados eventualuados que dejaron de trabajar debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Salvador Canales dijo que el Sindicato desconoce quién está a cargo de la titularidad del Sideapa pues primero les informaron que era René Galindo Bustamente y después les dieron a conocer que lo habían dado de baja, aunque semanas más tarde, éste se volvió a reincorporar a sus labores. "No sabemos la verdad a quién dirigirnos", concluyó.