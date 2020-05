Periódicos internacionales famosos mienten y calumnian: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que los diarios famosos del mundo como The New York Times, The Washington Post, Financial Times y El País mienten y calumnian.

"Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian New York Times, Washington Post, Financial Times y El País. muy famosos, pero sin ética, por eso también ellos tienen que hacer una autocrítica, una revisión, para el regreso a la nueva normalidad porque ya no es regresar a lo mismo, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, ni en lo que tiene que ver con la comunicación".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador fustigó la manera en que medios nacionales e internacionales han mostrado situaciones de angustia, dolor, tristeza, por la pandemia del coronavirus.

"Eso no solo es en México es mundial, porque hay una crisis como parte de la decadencia, no solo en la economía, no solo hay una crisis de bienestar social, de valores, por la falta de ética por el manejo de la información".

Señaló que todos tenemos que replantear nuestras conductas y en el caso de la comunicación que seamos objetivos, profesionales, que se hable con la verdad, que no se mienta, que se esté cerca de los ciudadanos.

"No a los grupos de interés, no al poder económico, al poder político, y no faltarle el respeto a la gente, no ofender el sentido común de nuestro pueblo", dijo.