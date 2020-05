Maestras laguneras transforman sus métodos de enseñanza

Las maestras Luz Angélica Calderón y Graciela Ovalle tuvieron que aprender a manejar la computadora, celular y el uso de redes sociales para poder impartir sus clases a distancia.

Luz Angélica es maestra de Español e imparte a estudiantes de secundaria, en tanto Graciela es maestra de educación preescolar.

Ambas lograron estar al frente de sus alumnos usando el Zoom para dar sus clases con sus estudiantes, todo ello gracias al apoyo que le han dado sus hijos para meterse de lleno en el manejo del Facebook, hacer videos, realizar videollamadas y atender las dudas de las madres de familia, todo a la distancia.

La maestra Luz Angélica Calderón da la materia de Español en la escuela secundaria Carlos Manuel Sada, en la escuela secundaria Juan de la Cruz Borrego y en la escuela secundaria Manuel Pérez Treviño en esta ciudad.

De la noche a la mañana, los directivos le informaron que debido al COVID-19 debían tomar un curso de Microsoft Team para el manejo de herramientas tecnológicas e impartir las clases a distancia. Sin saber utilizar bien el internet, tomó esta clase para hacer videollamadas y utilizar las redes sociales. Con esta clase exprés debía saber preparar sus clases y exponerlas a los estudiantes, buscando salvar el ciclo escolar.

Luz Angélica explicó que se ha enfrentado a trabajar con las carencias tecnológicas que tienen sus estudiantes, ya que muchos no cuentan con una computadora o no tienen internet en sus casas.

Ante ello, ha tenido que resolver el cómo hacer llegar las tareas a los alumnos, ya que se busca mantener la sana distancia y darles clases a través de las redes sociales para que aprendan como si estuvieran en un salón.

De un grupo de 50 alumnos 15 de ellos son aplicados y están conectados a internet. Los maestros mandan las tareas de la semana para que se administren y las realicen, pero ha encontrado que muchos alumnos no saben cómo trabajar a distancia, por lo que la docente relató que debe hacer una videollamada para tranquilizarlos, dado que muchos de ellos dicen que sus padres se quedaron sin empleo o que sus abuelos están enfermos.

Reconoció que el curso exprés que tomó ciertamente le ayudó para aprender sobre las herramientas tecnológicas, sin embargo, destacó que gracias a que sus hijos las dominan y las manejan diariamente, ellos han sido sus mejores maestros para ella.

"Me ha ayudado mucho el curso, pero mis hijos me están apoyando para orientar a los estudiantes". Indicó que, con esta asesoría, sus hijos le dicen el cómo hacerle para que sus estudiantes no gasten mucho en el uso de internet, o bien, la impresión de las tareas, por lo que recibe con gusto todos los consejos que le dan sus hijos.

"Para que no impriman el documento y no se genere un gasto para ello, solo tomó la captura de la pantalla y se las paso". Confesó que el aprender esta nueva tecnología no le ha sido tan difícil, sino más bien como explicarlas y aplicarlas a sus alumnos.

Su hijo le ayudó a hacer un video, con el cual batalló, pero lo hizo con el fin de que sus estudiantes no se aburran con las tareas o la clase.

La maestra Luz Angélica comparte que para ella no solo debe pensar en enseñar, sino el cómo hacerlo para que los niños no gasten dinero que no tienen. Su preocupación va desde hacer un video pausado por día para que el estudiante no se aburra y vea que hay clase diaria, o bien, da frases de aliento para motivarlos a que siempre hagan su mejor esfuerzo.

"Tiene muchas ventajas la educación a distancia, al mandarse videos a grupos rezagados de estudiantes", declaró. Actualmente tiene ocho grupos, con un promedio de cada uno de 45 a 50 alumnos.

La maestra Graciela Ovalle labora en el Instituto Mano Amiga en esta ciudad, cuenta con 33 alumnos con quienes se conecta para impartir su clase a los pequeños.

Reconoció que nunca ha sido adicta al manejo de la tecnología, por lo que sus hijas que son ya adolescentes le enseñan el uso del internet, las redes sociales y el celular.

Dijo que ella usaba la computadora para presentar reportes a sus superiores, sobre todo su plan de trabajo a la coordinadora y el director de la escuela. Por ello, declaró que le ha estado costando mucho más trabajo realizar la labor de docente en línea, usando el Zoom para estar con sus alumnos.

Al igual que la maestra Luz Angélica, también tomó el curso exprés que le dieron, pero que para ella fue una introducción al manejo de herramientas, pero no su dominio.

Aseguró que ha sido un gran cambio para los profesores integrarse con los niños usando las Tecnologías de la información y comunicación (TIC). Indicó que tiene media hora para dar el tema en forma rápida y recibir preguntas de los pequeños de cosas que no entiendan.

Para enseñar a sumar, pone ejemplos, usa el Power Point y videos para hacerlo más atractivo para ellos. "Mis hijas me han ayudado mucho y han tenido paciencia para explicarme". La maestra dijo que ahora trabaja en su casa buscando en Google cuál video es el que más le sirve para explicar un tema y también para romper la barrera física con el uso de la tecnología.