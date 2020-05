Publican directrices para reabrir en EUA

Luego de una larga espera, funcionarios de sanidad de Estados Unidos publicaron el jueves algunas directrices que las escuelas, negocios y otro tipo de organizaciones pueden utilizar mientras los estados reanudan actividades luego de los confinamientos implementados por el coronavirus.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) publicaron seis documentos con "herramientas de decisión" que utilizan señales de tránsito y otros gráficos para orientar a las organizaciones sobre lo que deberían considerar antes de reabrir.

Las herramientas son para escuelas, sitios de trabajo, campamentos, guarderías, sistemas de transporte colectivo, bares y restaurantes. Los CDC habían escrito un documento para las iglesias y otras instalaciones religiosas, pero no fue publicado el jueves. La agencia no explicó la razón.

Versiones anteriores de los documentos incluían información detallada para las iglesias que querían reanudar los servicios presenciales, con sugerencias como mantener distancia entre los fieles y limitar el tamaño de la reunión.

Las directrices relacionadas con la religión fueron retiradas luego de que la Casa Blanca expresó preocupación sobre las restricciones recomendadas, de acuerdo con correos electrónicos del gobierno obtenidos por The Associated Press y con una persona dentro de la agencia que no tenía autorización para hablar con los reporteros públicamente y pidió mantener el anonimato.

El jueves, un funcionario del gobierno del presidente Donald Trump, que también habló bajo condición de anonimato, dijo que había inquietudes sobre si era pertinente que el gobierno dictara órdenes específicas a lugares de culto.

Los CDC elaboraron las directrices hace más de un mes y al principio fueron archivadas por el gobierno, reportó la semana pasada la AP.

La agencia también había preparado una guía aún más extensa, alrededor de 57 páginas, que no se ha publicado.

Ese documento más largo, que la AP obtuvo, daría a las organizaciones diferentes detalles sobre cómo reabrir mientras siguen limitando la propagación del virus, incluido mantener a los empleados o estudiantes a 1.8 metros de distancia y cerrar las salas de descanso y cafeterías para limitar las congregaciones. Muchas de las sugerencias ya aparecen en sitios web federales, pero no han sido presentados como recomendaciones para una reanudación de actividades.

Algunos expertos en salud y políticos han presionado para que los CDC divulguen la mayor cantidad de directrices posibles para ayudar a los negocios y organizaciones a decidir sobre cómo proceder.

Las directrices están relacionadas con otro documento publicado por el gobierno de Trump el 17 de abril. Ese plan de reapertura gradual esboza cómo levantar las órdenes de permanecer en casa, los cierres de escuelas y otras medidas diseñadas para frenar la propagación del nuevo coronavirus que ha causado más de 1.3 millones de infecciones y más de 80,000 muertes tan sólo en Estados Unidos.

Lineamientos

Funcionarios de sanidad de EUA publicaron directrices que organizaciones pueden utilizar mientras los estados reanudan actividades luego de los confinamientos: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron seis documentos con "herramientas de decisión". Las herramientas son para escuelas, sitios de trabajo, campamentos, guarderías, sistemas de transporte colectivo, bares y restaurantes. Los CDC habían escrito un documento para las iglesias y otras instalaciones religiosas, pero no fue publicado el jueves. Las directrices relacionadas con la religión fueron retiradas luego de que la Casa Blanca expresó preocupación. Un funcionario del Gobierno dijo que había inquietudes sobre si era pertinente que el Gobierno dictara órdenes específicas a lugares de culto. Algunos expertos en salud y políticos han presionado para que los CDC divulguen la mayor cantidad de directrices posibles para ayudar a los negocios y organizaciones a decidir sobre cómo proceder. Las directrices están relacionadas con otro documento publicado por el gobierno de Trump el 17 de abril.