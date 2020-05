Ricardo Peláez se arrepintió de haberle llamado "estúpido" al comentarista David Faitelson. El un podcast del club Guadalajara, su ahora director deportivo catalogó como un error haber insultado a quien en ese tiempo era su compañero en ESPN.

El hecho sucedió en el 2018. El incidente se dio cuando en el canal deportivo, Faitelson aseguró que "Miguel Herrera negoció su llegada al América, pidiendo que tú (Peláez) te fueras".

La reacción de expresidente deportivo de las Águilas fue contestar: "Eres un estúpido"... Y después de refrendar el insulto el programa, con la risa de fondo de Rafael Puente, se fue a comerciales.

Años después, el directivo reconoció su error: "Lo catálogo como un error, creo que fue error de los dos, fue algo de lo que aprendí mucho. Lo respeto por su gran trayectoria".

Justificó el hecho en el sentido de que en ese momento: "Vino un comentario de él que no tenía lógica para mí. No fui profesional. No debí insultarlo al aire. Quizá ahora muchos lo vean como una especie de broma, pero no fue nada profesional". Así que Peláez tardó dos años en reconocer públicamente, su error con David Faitelson.