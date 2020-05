Tras escándalo, dan de baja a director en Madero

Hugo Jurado Estrada, fue dado de baja como director de Comunicación Social de Francisco I. Madero por la polémica que surgió por un mensaje en Facebook del cual fue señalado como autor y por el cual el Ayuntamiento recibió una recomendación del Congreso del Estado.

El secretario del Ayuntamiento, Gilberto López Estrella, confirmó la baja del director de Comunicación Social, Hugo Jurado, aunque en lo personal no cree que él haya escrito el mensaje.

El polémico mensaje atribuido a Jurado es el siguiente: "Las madres solteras no deberían de recibir apoyo del gobierno, deberían de buscar a su ex para que las mantengan. Es muy fácil estirar la mano, pero que tal abrieron las piernas. Bola de mantenidas", escrito presuntamente en su cuenta de Facebook, no obstante Jurado afirmó que la publicación era totalmente falsa y acusó a funcionarios de la anterior administración de la autoría del mismo.

"Ya está dado de baja pero estamos en el trámite de dar contestación al Congreso del Estado tras la próxima sesión de Cabildo y en base a eso emitiremos el dictamen pero estamos en ese proceso. Por lo pronto se encuentra una persona encargada del despacho de comunicación social", dijo el funcionario, quien no cree capaz al director de haberlo emitido.

"Nos hicieron llegar unas recomendaciones, el detalle es que con las redes sociales se hacen muchas cosas y hasta donde nosotros sabemos no lo hizo, son tres publicaciones de aquí de Madero con tintes partidistas, no se revisó a través de un perito las redes sociales de este funcionario. Sabemos que no es verdad pero somos muy respetuosos de lo que el Congreso dicte. El compañero me dijo personalmente que él no lo había dicho dijo el secretario del Ayuntamiento.