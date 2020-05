Padece depresión desde la adolescencia

La actriz estadounidense Dakota Johnson habló en una entrevista de la depresión y cómo aprendió a controlar este padecimiento con el que ha vivido desde hace 16 años.

La también modelo de 30 años expresó en entrevista con Marie Claire que ha vivido con este desorden emocional desde que era adolescente. "He luchado contra la depresión desde que era joven, desde que tenía 15 o 14 años. Fue entonces cuando, con la ayuda de profesionales, pensé: Oh, esto es algo en lo que puedo caer".

Sin embargo Johnson expresó que también ha aprendido a ver el lado bueno de este desorden emocional, pues comentó que a través de la depresión puede sentir el mundo. "Creo que tengo muchas complejidades, pero no se me salen de encima. No creo que sea problema de nadie más".

Controlar la depresión ha sido un proceso largo que ha incluido ir a terapia para poder manejarlo. "Mi cerebro se mueve a un millón de millas por minuto. Tengo que hacer mucho trabajo para purgar los pensamientos y las emociones, y estoy en mucha terapia".

Dakota, está por estrenar una película de comedia y drama The High Note, historia en la que es protagonista dando vida a Maggie, una chica emotiva y abierta, así la describe la propia actriz, quien siempre ha tenido conexión y empatía con sus personajes y compartió que cuando está en un proyecto este consume gran parte de su cerebro.

Johnson aseguró: "No todos mis proyectos son sólo buenos mensajes, pero todos tienen un poco de algo que me hace (...) poner mi corazón".