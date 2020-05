Ciclista decide apoyar a familias de escasos recursos

Conmovida al conocer la difícil situación por la que atraviesa mucha gente de escasos recursos y más en esta contingencia, Tania Renee decidió aportar su granito de arena y consiguió despensas para repartir en las casas por colonias del suroriente de la ciudad.

Para Tania fue una experiencia inolvidable, pues se mezclaron varios sentimientos al mismo tiempo. "Es triste ver cuánta pobreza hay todavía en Torreón, gente que vive en jacales que no tiene qué comer y las condiciones en las que viven son en verdad deprimentes".

Por otra parte, dice que las mujeres que recibían las despensas a las puertas de su casa, "agradecían de una manera que te pone la piel chinita, contentas por tener algo qué darles de comer a sus hijos".

Tania Renee Aguilar Rodríguez, de 36 años, practica el ciclismo y es patrocinada por un empresario conocido en la región Lagunera, cuyo padre fundó varias empresas.

"Cuando me enteré por los medios de comunicación sobre la situación por la que atraviesan tantas personas que viven en jacales, le dije a mi patrocinador que si me ayudaba con unas despensas para repartirlas y recibí una respuesta positiva. Me entregaron las despensas en la oficina del corporativo de mi patrocinador y luego, acompañada de mis dos hijas en el carro, fuimos a unas colonias por el bulevar Laguna Sur y las entregué a las mujeres que salían de sus casas a recibirlas y les daba tanto gusto que te emocionabas con poder servir en algo", cuenta Tania.

Dice que por suerte encontró eco en el empresario a quien recurrió, pues eso le permitió darse cuenta de cómo viven todavía muchas personas a las orillas de la ciudad, donde por desgracia se mezcla pobreza con jóvenes tirados al vicio y basura en las calles.

"Como sociedad hay mucho por hacer y hay que ayudar a la gente para que se levante por medio de la educación y deporte", dijo.