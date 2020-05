Bloquean bulevar en protesta por desabasto de agua potable

Hartos de no tener agua desde hace dos meses, vecinos del fraccionamiento San Agustín se manifestaron en las oficinas del Simas y bloquearon el bulevar Independencia por varios minutos.

Alrededor de las 8:30 horas llegaron los habitantes de dicho fraccionamiento, unas 20 personas, mujeres en su mayoría, para manifestarse por la falta de agua y decidieron bloquear el bulevar frente a las oficinas de Simas Independencia.

Poco después salieron representantes del sistema operativo del agua y se nombró una comisión de los manifestantes para dialogar, pero la plática se prolongó hasta pasadas las 9:30 horas y los que estaban afuera se desesperaban e intentaban bloquear de nueva cuenta el bulevar.

Juan Luis Espinoza, uno de los manifestantes, informó que la gente ya está harta por la falta de agua, pues a ninguna hora del día y la noche sale el líquido de las llaves, "lo único que sí llegan son los recibos. Esos no fallan", dijo.

Explica que ante la desesperación, algunos vecinos colocan bombas para extraer agua directo de la red, pero no sale porque no hay nada de agua en su circuito.

"Agua para beber, no hay problema, pues compramos garrafones, pero no hay para atender las necesidades de la casa. El desabasto es exagerado y a veces nos mandan pipas con agua, pero no alcanza porque la gente tiene solo unos botes, la mayoría no tiene cisterna y no hay manera de almacenarla. Nos dan muchos pretextos: que estamos en el lugar más alto, que alguien de otro circuito manipula una válvula y por eso no llega, que la demanda ha aumentado, pero no resuelven nada", dijo Juan Luis.

Manifestación

