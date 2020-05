La Laguna impulsa la carrera de Caztro

El cantante juvenil, Caztro, se encuentra agradecido con la Comarca Lagunera porque en el poco tiempo que lleva su carrera, esta región ha sido parte importante de sus logros.

El regiomontano se presentó en septiembre pasado en la Feria de Torreón como telonero de Matisse. Muchos de los laguneros que acudieron al show corearon los temas del artista, algo que él recordó en entrevista con El Siglo de Torreón.

"Ya hace falta volver a Torreón. Esa vez en septiembre en la feria fue genial. Se puso muy bueno el concierto, espero que se repita la experiencia cuando las cosas estén mejor", comentó.

En medio de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, Caztro ha enumerado varios aciertos como la firma con la disquera trasnacional, Sony Music y la salida del sencillo, Si el mundo se acabara hoy.

"En estos últimos meses han pasado muchas cosas buenas para mi proyecto. A pesar de lo que estamos pasando nos hemos mantenidos firmes en mi proyecto. Sigo sacando contenido", comentó vía telefónica.

El intérprete mencionó que la melodía la hizo antes de que la pandemia se desatara, sin embargo, la letra pareciera que había sido inspirada en el confinamiento y todo lo que éste ha provocado a nivel mundial.

"Es una melodía que nació el 7 de febrero. Cuando nació esta canción hablábamos de qué pasaría si fuera nuestro último día y de cómo es que hay que valorar lo que tenemos. La rola nos pidió que se lanzara en estos días y sin duda ha sido el momento adecuado por su contenido".

"Si el mundo se acabara hoy te dibuja automáticamente a esas personas con quien quisieras pasar el fin del mundo, pero a la vez te da esa esperanza y esa paz de darte cuenta que el mundo no se acaba hoy, de apreciar los momentos y de agradecer que somos afortunados por tener un día más", explicó.

Caztro informó que al haber ingresado a la citada casa disquera, confía en que su trayectoria volará más alto ya que le permitirá llegar con su propuesta a otras naciones del planeta.

"Creo que estas nuevas oportunidades que están surgiendo van a impactar muchísimo en el crecimiento del proyecto y pues me siento feliz porque creo que cuando todo vuelva a la normalidad habrá mucho trabajo qué hacer".

El intérprete de 21 años destacó que ya tiene mas canciones escritas las cuales irá sacando poco a poco, tal y como se maneja ahora en la industria musical ya que en el pasado salía un sencillo, luego el disco completo y posteriormente más sencillos.

"En estos días de encierro no he compuesto nada porque antes de la contingencia ya había realizado bastantes melodías en compañía de otros autores, las cuales espero sean del agrado del público".

Por otro lado, el regiomontano comentó que estudió otras carreras hasta que se dio cuenta que lo suyo es y será la música ya que cada pisa un escenario se siente un hombre pleno.

"A los 17 años tomé la decisión de dedicarme al 100 por ciento a esto. Durante un tiempo solo cantaba para amigos y familia, no era con ningún fin. En su momento estudié aeronáutica y luego mercadotecnia, ésta si la quiero terminar, estoy tomando clases en línea".

Como a muchas personas les ha ocurrido en estos días, Caztro se ha puesto triste por la cuarentena. El no poder salir lo "agüita", pero sabe que al quedarse en casa contribuye a que los casos de COVID-19 no aumenten.

"El fin pasado fue como un fin de bajón, no quería hacer nada, solo quería estar acostado viendo series. Hasta ahora no me ha dado ansiedad, pero a muchas personas cercanas a mí, sí les ha dado. Hay que ayudar a quienes se encuentren mal y tomar en serio lo que está pasando", concluyó.

Más del regio

Promueve nuevo sencillo * Caztro es la nueva revelación del pop de autor. Con tan sólo 21 años y 1 año desde el inicio oficial de su carrera artística ya ha compartido escenario con artistas como Sebastián Yatra, Morat, Reik, Carlos Rivera, Matisse Sofía Reyes, Playa Limbo, Manuel Medrano entre otros * A pesar de su corta edad su talento lo empezó a desarrollar desde que los 6 años. Es así que ya ha compuesto junto a artistas como Chucho Rivas, Juan Solo, SAAK, Los Claxons, Marco Mares, entre otros. Mientras que sus canciones Ese no sé qué; Dos, dos, tres y Flor de mi jardín se han posicionado en las playlists más importantes de las plataformas digitales, otorgándole millones de reproducciones. * Recientemente Caztro se presentó en la Ciudad de México ante más de 10 mil personas en un evento con causa para ayudar a niños con discapacidades auditivas y visuales, compartiendo escenario con Reik. Y tan sólo este pasado mes de marzo inició un nuevo proceso de la mano de Sony Music México, con quien firmó contrato y con quien inicia oficialmente su carrera con el lanzamiento de Si el mundo se acabara hoy.