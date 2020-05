Embarazadas, con ansiedad por pandemia de COVID-19

La pandemia del COVID-19 ha generado mucha ansiedad, inseguridad y temores en las mujeres embarazadas de la Comarca Lagunera, por lo que son muchas las dudas que hacen a sus médicos de cabecera.

Además de los adultos mayores, las mujeres embarazadas también son un grupo vulnerable, por lo que las precauciones deben ser mayores para evitar contagios del coronavirus. Sin importar su edad, temen ser infectadas por el virus.

El doctor Carlos Lauro Tercero Valdez Zúñiga, de ginecología y obstetricia del Hospital Amistad, comentó que debido a la condición de las mujeres embarazadas, sus defensas bajan, por lo que deben extremar precauciones y no salir de casa si no es necesario.

Reitera las recomendaciones de las autoridades de Salud como respetar la sana distancia, quedarse en casa, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y utilizar cubrebocas. El médico señala que hay tres medidas de alarma: registrar fiebre de 38 grados centígrados, tener tos y dolor de cabeza.

Por su parte, la doctora María de la Luz Martínez Hernández, ginecóloga, aconseja a sus pacientes embarazadas extremar los cuidados.

Las recomendaciones que ha dado a sus pacientes para mejorar sus defensas es mejorar su alimentación, sobre todo comer frutas y verduras frescas, dejar de lado los alimentos enlatados, envasados y embutidos, dado que tienen conservadores.

También se les indica tomar una dotación completa de vitaminas y calcio.

Dijo que, aunque estén en casa, se deben extremar la limpieza y usar cubrebocas. Explicó que hay familiares que pueden estar entrando y saliendo, por lo que se aconseja mejor estar en una habitación independiente para evitar cualquier riesgo de contagio.

Martínez Hernández comentó que una constante en sus pacientes son las dudas y temores de poder contagiarse del virus durante el nacimiento de su bebé, preguntan mucho sobre las instalaciones donde se realizan el parto y el hecho de que un familiar pueda contagiarlos antes de dar a luz. "Hay un gran temor y no quieren salir de casa, aunque deben tomar algo de sol".

Valdez Zúñiga comentó que independientemente si la paciente es primeriza o no, a todas les angustia lo mismo: cómo se podría contagiar y si pueden contagiar a su bebé.

"La transmisión no es vertical y no pasa por la placenta ni por el cordón umbilical" respondió el médico. También hay dudas sobre si el parto se realiza por cesárea o no.

El especialista indicó que las futuras mamás también preguntan que, en caso de estar contagiadas con el virus, si pueden amamantar a su bebé. Declaró que si la paciente está sana puede usar el cubrebocas y estar con su bebé, o bien, si es sospechosa de COVID-19 puede estar cerca de él.

Aclaró también que debido a que están en la fase 3 de la contingencia sanitaria, cualquier persona que ingrese al hospital puede ser portadora del virus, aun cuando presenten o no síntomas.

Por tal motivo, dijo que se reduce el número de personas en el quirófano, por lo que no se permitirá la presencia de un externo durante el parto.

Aconsejó a las pacientes llevar una alimentación sana, consumir vitamina C en sus comidas y llevar un control prenatal para aminorar los riesgos.