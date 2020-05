Billie Eilish pide una orden de alejamiento contra fan

Billie Eilish pidió una orden de alejamiento contra un fan que acudía repetidamente a su casa, informó ayer lunes el medio especializado en noticias de famosos TMZ.

Como respuesta, un juez concedió a Eilish una orden de alejamiento temporal contra este seguidor que la acechaba hasta que se decida finalmente sobre el caso.

Este fan deberá permanecer por el momento a más de 182 metros (200 yardas) de la cantante y de sus padres y, además, tendrá que detener cualquier tipo de contacto con ellos.

Según el relato de la artista y su familia, un joven llamado Prenell Rousseau de 24 años, apareció por primera vez en su casa el pasado lunes, llamó al timbre y preguntó si ahí vivía Billie Eilish.

El padre de la cantante le dijo que se había equivocado de casa, pero el fanático volvió a las 9 de la noche mostrando "un comportamiento errático".

"Mientras esperábamos a que llegara la seguridad, Rousseau se quedó en nuestro porche, se sentó y comenzó a leer un libro mientras continuaba entablando un monólogo periódico. Mi padre le pidió en repetidas veces que se fuera, pero él se negó", dijo.

Esta extraña situación siguió en los días siguientes.

Según la versión de la cantante y su familia, Rousseau acudió siete veces en total a la casa, cinco de las cuales no llevaba la mascarilla que las autoridades requieren para evitar la propagación del coronavirus.

En las otras dos ocasiones sí llevaba mascarilla, pero se la quitó para hablar con los miembros de la seguridad.

En ningún momento llevaba guantes de plástico.

La Policía se llevó en dos ocasiones a Rousseau, quien, finalmente, tomó un billete de autobús de vuelta a Nueva York, donde vive.

Eilish, de 18 años, hizo historia en la última edición de los Grammy al llevarse los cuatro premios principales de los galardones más importantes de la industria musical: álbum del año (When We Fall Asleep, Where Do We Go?), grabación del año, canción del año (ambas por bad guy) y mejor nuevo artista.

La cantante presentó recientemente No Time To Die, la canción principal de la banda sonora de la nueva película de James Bond, que se estrenará en noviembre después de que su lanzamiento en abril fuera aplazado por la crisis global del coronavirus.