Aclaran participación de bomberos en hospitales ante el COVID-19

El pasado domingo se dio a conocer que un oficial de bomberos del municipio de Torreón se encuentra hospitalizado bajo sospecha de haber contraído coronavirus, para lo cual se le practicó la prueba, misma de la que aún no se cuenta con el resultado, según señaló César del Bosque, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 6.

Ante esta situación, el personal del Cuerpo de Bomberos dio a conocer su incertidumbre ante la petición que se les externó por parte de sus directivos para atender cuestiones que tienen que ver con labores correspondientes al COVID-19.

Por esta razón, el Ayuntamiento de Torreón dio a conocer mediante un comunicado que por conducto de un oficio con fecha del 20 de abril, el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Protección Civil, solicitó a Protección Civil municipal el despliegue de su personal en los turnos matutino y vespertino en los hospitales de atención COVID en la ciudad, los cuales son: el Hospital General de Zona y Unidad de Medicina Familiar Número 18 del IMSS, el Hospital Número 71 del IMSS, y el Hospital General Francisco Galindo Chávez, del ISSSTE.

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos desplegaron seis elementos al exterior de estos hospitales. Los elementos únicamente cumplen con labores de información y orientación a la ciudadanía, exhortándolos a aplicar todas las medidas sanitarias antes de ingresar a los nosocomios. También el Ayuntamiento señala que cuentan con el equipo necesario para su seguridad y el de la ciudadanía.

"Al inicio de la pandemia recibieron una capacitación especial acerca del equipo que deben usar y cómo actuar en torno a la emergencia sanitaria de COVID-19. Las actividades que se realizan de manera ordinaria por parte de los elementos no se descuidan", precisa el comunicado.

Destacan que en estaciones y oficinas se implementan filtros sanitarios, uso de cubrebocas, gel antibacterial y guantes. Se promueve el no saludar de beso, no saludar de mano, mantener la sana distancia, no tocarse el rostro, así como lavarse manos con agua y jabón. De forma permanente hay limpieza en unidades, equipo e inmuebles, además de ser sanitizados con apoyo de brigadas de la Dirección de Salud Municipal.

También, señalan que hay monitoreo constante del personal para estar pendientes de su estado de salud. En este periodo, personal con algún padecimiento y con 60 años o más no se presenta a trabajar, en seguimiento a las indicaciones de las autoridades de Salud para la prevención de contagios.